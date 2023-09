Carlos Sainz sur Mercedes : "C'était à se tordre de rire".

La victoire de Carlos Sainz au GP de nuit de Singapour était avant tout très intelligente. En effet, le pilote Ferrari s'est assuré son deuxième triomphe en Formule 1 (après Silverstone en 2022) grâce à un coup de génie tactique.

Sainz, en tête, a eu l'intelligence de maintenir l'écart avec son poursuivant Lando Norris (McLaren) en dessous d'une seconde dans la dernière partie de la course, afin que l'Anglais puisse aplatir l'aileron arrière de sa voiture. Mais Sainz a roulé si vite aux endroits décisifs de la difficile piste de Singapour que Norris n'a pas pu lancer d'attaque décisive.

En agissant de la sorte, Sainz pensait davantage aux Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton qui remontaient qu'à son pote Lando. En termes de vitesse pure, les Ferrari et les McLaren étaient inférieures aux Mercedes à ce stade de la course, mais comme Norris pouvait justement rouler avec l'aile aplatie, Russell s'est retrouvé derrière son compatriote dans sa course de rattrapage.

Les pneus de la Mercedes de Russell se sont rapidement dégradés, George est même sorti de la piste à la fin, et Lewis Hamilton n'a pas trouvé la recette pour continuer à avancer. Sainz a triomphé.

Dans la dernière partie du GP du Japon, la situation s'est inversée : Hamilton, en 5e position, a ralenti pour laisser George Russell se rapprocher et permettre à son compatriote britannique d'aplatir l'aileron arrière de la Mercedes, car Russell devait se défendre contre Sainz. La différence avec le GP de Singapour : Carlos est quand même passé.



"C'était vraiment à se tordre de rire", a raconté le Madrilène de 29 ans après la course à propos de l'approche d'Hamilton. "Je voyais Lewis prendre de la vitesse pour faire remonter Russell. Mais tout cela n'a pas fonctionné parce que je me suis immédiatement jeté sur George. C'était amusant. Mais j'ai failli faire les frais de mon propre tour".



Sainz a finalement terminé sixième, juste derrière Hamilton, et Russell septième.





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5