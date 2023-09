Carlos Sainz sulla Mercedes: "È stato esilarante".

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz si è assicurato la vittoria a Singapore grazie a un colpo di genio tattico. Non si è sorpreso, una settimana dopo, di come questo sia stato usato contro di lui in Giappone.

La vittoria di Carlos Sainz nel GP notturno di Singapore è stata soprattutto una cosa: molto intelligente. Il pilota della Ferrari si è assicurato il suo secondo trionfo in Formula 1 (dopo Silverstone 2022) con un colpo di genio tattico.

Il leader Sainz è stato abbastanza intelligente da mantenere il distacco dal suo rivale Lando Norris sulla McLaren sotto il secondo nella parte finale della gara, in modo che l'inglese potesse appiattire l'ala posteriore della sua auto. Tuttavia, Sainz ha guidato così velocemente nei punti cruciali del difficile tracciato di Singapore che Norris non è riuscito a sferrare un attacco decisivo.

Sainz pensava più all'avanzata delle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton che al suo amico Lando. In termini di velocità pura, la Ferrari e la McLaren erano inferiori alla Mercedes in questa fase della gara, ma poiché Norris era in grado di guidare con un'ala piatta, l'inseguimento di Russell dietro al suo connazionale era finito.

Le gomme della Mercedes di Russell si sono subito degradate, alla fine George è addirittura scivolato fuori pista, e nemmeno Lewis Hamilton è riuscito a trovare una ricetta per avanzare ulteriormente. Sainz ha trionfato.

Nell'ultima parte del GP del Giappone è successo il contrario: Hamilton, al 5° posto, ha rallentato per permettere a George Russell di avvicinarsi e per dare al connazionale britannico l'opportunità di sgonfiare l'ala posteriore della Mercedes, perché Russell doveva difendersi da Sainz. La differenza con il GP di Singapore: Carlos è passato lo stesso.



"È stato davvero esilarante", mi ha detto il 29enne madrileno dopo la gara a proposito dell'approccio di Hamilton. "Vedevo Lewis che toglieva velocità per permettere a Russell di salire. Ma la cosa non ha funzionato perché mi sono subito buttato su George. È stato divertente. Ma ho quasi sentito il mio stesso scherzo".



Alla fine Sainz si è piazzato sesto, alle spalle di Hamilton, e Russell settimo.





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5