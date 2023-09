Carlos Sainz sobre a Mercedes: "Foi hilariante".

O piloto da Ferrari Carlos Sainz garantiu a sua vitória em Singapura graças a um golpe de mestre tático. Uma semana mais tarde, não ficou surpreendido com o facto de isso ter sido usado contra ele no Japão.

A vitória de Carlos Sainz no GP noturno de Singapura foi sobretudo uma coisa: muito inteligente. O piloto da Ferrari assegurou o seu segundo triunfo na Fórmula 1 (depois de Silverstone 2022) com um golpe de génio tático.

O líder Sainz foi inteligente o suficiente para manter a diferença para o seu rival Lando Norris na McLaren abaixo de um segundo na parte final da corrida, para que o inglês pudesse achatar a asa traseira do seu carro. No entanto, Sainz foi tão rápido nos pontos cruciais da difícil pista de Singapura que Norris não conseguiu lançar um ataque decisivo.

Sainz estava a pensar mais no avanço dos Mercedes de George Russell e Lewis Hamilton do que no seu amigo Lando. Em termos de velocidade pura, a Ferrari e a McLaren eram inferiores à Mercedes nesta fase da corrida, mas como Norris foi capaz de conduzir com uma asa plana, a perseguição de Russell ao seu compatriota terminou.

Os pneus do Mercedes de Russell degradaram-se rapidamente, no final George até deslizou para fora da pista, e Lewis Hamilton também não conseguiu encontrar uma receita para avançar mais. Sainz triunfou.

Na última parte do GP do Japão, tudo aconteceu ao contrário: Hamilton, em 5º lugar, abrandou para deixar George Russell aproximar-se e dar ao seu compatriota britânico a oportunidade de esmagar a asa traseira do Mercedes, porque Russell teve de se defender de Sainz. A diferença em relação ao GP de Singapura: Carlos passou na mesma.



"Foi realmente hilariante", disse-me o madrileno de 29 anos, após a corrida, sobre a abordagem de Hamilton. "Eu podia ver Lewis tirando velocidade para deixar Russell passar. Mas a coisa toda não funcionou porque eu imediatamente me joguei no George. Foi divertido fazer isso. Mas quase senti o meu próprio truque".



Sainz acabou por terminar em sexto, logo atrás de Hamilton, com Russell em sétimo.





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5