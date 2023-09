Vuelta de Toyota a la Fórmula 1: tibia negativa

Durante el fin de semana del GP de Japón, McLaren anunció: Ryo Hirakawa, de 29 años, será fichado como piloto reserva. Ya se ha sentado en el simulador de carrera.

El polifacético Hirakawa ganó las 24 Horas de Le Mans 2022 junto a Sébastien Buemi y Brendon Hartley con Toyota y el Campeonato Mundial de Resistencia ese mismo año, actualmente lidera la clasificación de hipercoches del Campeonato Mundial de Resistencia, fue campeón japonés de SuperGT en 2017 y subcampeón general de Super Fórmula 2020, la máxima categoría de monoplazas en Japón. Hirakawa también consiguió títulos en la Fórmula 3 japonesa (2012) y en la Copa Porsche (también 2012).

Está claro que los aficionados y los expertos se preguntan: ¿Por qué McLaren ficha a un piloto de carreras de Toyota? Y cuando Akio Toyoda, CEO de Toyota, apareció en la zona de invitados de McLaren en el circuito de Suzuka, no tardó en hablarse de un regreso de Toyota a la Fórmula 1 cuando la categoría reina cuente con una normativa de motores modificada a partir de 2026.

Toyota participó en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 desde Australia 2002 hasta Abu Dhabi 2009, pero nunca consiguió ganar en 139 rondas del Mundial. Su mejor resultado: cinco segundos puestos. En 2005, los japoneses acabaron cuartos en la Copa de Constructores. A principios de noviembre de 2009, Toyota anunció su retirada de la categoría reina. El coche de Fórmula 1 construido para 2010 nunca llegó a utilizarse.

Toyota también colaboró con la escudería Williams como proveedor de motores, con Kazuki Nakajima (hijo del ex piloto de F1 de Honda Satoru Nakajima) al volante durante tres años. Kazuki siguió estrechamente vinculado a Toyota, convirtiéndose en campeón de la Super Fórmula en dos ocasiones y ganando las 24 Horas de Le Mans en tres ocasiones y el título del Campeonato Mundial de Resistencia 2018/2019 junto a Fernando Alonso y Sébastien Buemi.



A finales de 2021, Nakajima, que ahora tiene 38 años, colgó el casco y se unió a la dirección de Toyota Gazoo Racing Europe, que participa en el Campeonato Mundial de Resistencia para el grupo.



Nakajima dice en el paddock del circuito de Suzuka cuando se le pregunta si Toyota está planeando un regreso a la Fórmula Uno: "Por el momento, es un claro no. Se trata sólo de dar a un piloto la oportunidad de poner el pie en la puerta de la F1. Pero, por supuesto, se puede pensar en cualquier cosa, y hay muchos rumores. Quién sabe lo que nos deparará el futuro". Así que es un no con la puerta trasera abierta.



Nakajima continuó: "McLaren ha estado trabajando con Toyota durante algún tiempo, como parte del trabajo en el túnel de viento de Colonia. Así que el equipo no es un extraño para nosotros. El detonante de todo esto fue una consulta de los ingleses. Y el jefe del grupo, Toyoda, cree que nunca se debe negar a un piloto una oportunidad en la Fórmula 1".



Nakajima no cree que Ryo, a sus 29 años, sea un poco mayor para el papel de debutante en la Fórmula Uno. "A veces la edad juega un papel secundario, no hay más que ver a Fernando Alonso. Es más cuestión de sincronización que de edad. Ryo ha adquirido mucha experiencia en diferentes categorías, es el momento adecuado para que entre en la Fórmula Uno."





GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 seg.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5