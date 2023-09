Retour de Toyota en Formule 1 : démenti tiède

Dans le cadre du week-end du GP du Japon, McLaren a annoncé : Ryo Hirakawa, 29 ans, est pris sous contrat comme pilote de réserve. Il s'est déjà assis dans le simulateur de course.

Polyvalent, Hirakawa a remporté les 24 Heures du Mans 2022 aux côtés de Sébastien Buemi et Brendon Hartley avec Toyota et le championnat du monde d'endurance la même année, il est actuellement en tête du classement Hypercar du championnat du monde d'endurance, il a été champion japonais de SuperGT 2017 et deuxième au classement général de la Super Formula 2020, la catégorie monoplace de pointe au Japon. Hirakawa a également remporté des titres en Formule 3 japonaise (2012) et en Porsche Cup (également en 2012).

Il est clair que les fans et les spécialistes se posent la question suivante : pourquoi McLaren engage-t-il justement un pilote de course d'usine Toyota ? Et lorsque le président du conseil d'administration de Toyota, Akio Toyoda, s'est présenté au circuit de Suzuka dans la zone réservée aux invités de McLaren, il n'a pas fallu longtemps pour que l'on parle d'un retour de Toyota en Formule 1 lorsque la catégorie reine se présentera à partir de 2026 avec un règlement moteur modifié.

Toyota a participé au championnat du monde de Formule 1 de l'Australie 2002 à Abu Dhabi 2009, mais n'a jamais réussi à remporter une victoire en 139 manches de championnat. Meilleur résultat : cinq deuxièmes places. En 2005, les Japonais se sont classés à la quatrième place de la Coupe des constructeurs. Début novembre 2009, Toyota a annoncé son retrait de la catégorie reine. La voiture de Formule 1 construite pour 2010 n'a jamais été utilisée.

En tant que fournisseur de moteurs, Toyota a également collaboré avec l'écurie Williams, où Kazuki Nakajima (fils de l'ancien pilote de F1 Honda Satoru Nakajima) a pris le volant pendant trois ans. Kazuki est resté proche de Toyota, a été deux fois champion de Super Formula et a remporté trois fois les 24 Heures du Mans et le titre de champion du monde d'endurance 2018/2019 aux côtés de Fernando Alonso et Sébastien Buemi.



Fin 2021, Nakajima, aujourd'hui âgé de 38 ans, a raccroché son casque pour rejoindre le management de Toyota Gazoo Racing Europe, qui s'engage pour le groupe dans le championnat du monde d'endurance.



Dans le paddock du circuit de Suzuka, Nakajima répond à la question de savoir si Toyota envisage un retour en Formule 1 : "Pour l'instant, c'est clairement non. Ici, il s'agit seulement d'offrir à un pilote la possibilité de mettre le pied dans la porte de la F1. Mais bien sûr, on peut penser à tout, et il y a plein de rumeurs. Qui sait ce que l'avenir nous réserve". Donc un "non" avec une porte de sortie ouverte.



Nakajima poursuit : "McLaren travaille depuis longtemps avec Toyota, dans le cadre d'un travail en soufflerie à Cologne. L'équipe n'est donc pas une étrangère pour nous. Tout a été déclenché par une demande des Anglais. Et le président du groupe, Toyoda, est d'avis qu'il ne faut jamais refuser à un pilote une chance en Formule 1".



Nakajima ne pense pas que Ryo, âgé de 29 ans, soit un peu vieux pour le rôle de débutant en Formule 1. "Parfois, l'âge ne joue qu'un rôle secondaire, il suffit de regarder Fernando Alonso. Il s'agit plus du bon moment que de l'âge. Ryo a acquis beaucoup d'expérience dans différentes catégories, le timing est bon pour débuter en Formule 1".





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5