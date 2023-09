Ritorno della Toyota in Formula 1: tiepido rifiuto

Durante il weekend del GP del Giappone, la McLaren ha annunciato: Il 29enne Ryo Hirakawa sarà ingaggiato come pilota di riserva. Si è già seduto al simulatore di gara.

Il versatile Hirakawa ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2022 insieme a Sebastien Buemi e Brendon Hartley con la Toyota e il Campionato del Mondo Endurance nello stesso anno, attualmente guida la classifica delle hypercar del Campionato del Mondo Endurance, è stato campione giapponese SuperGT nel 2017 e secondo classificato in Super Formula 2020, la massima classe di monoposto in Giappone. Hirakawa ha anche conquistato titoli nella Formula 3 giapponese (2012) e nella Porsche Cup (sempre nel 2012).

È chiaro che i fan e gli esperti si pongono la domanda: perché la McLaren ha ingaggiato proprio un pilota della Toyota? E quando l'amministratore delegato di Toyota, Akio Toyoda, è apparso nell'area riservata agli ospiti di McLaren al circuito di Suzuka, non ci è voluto molto prima che si parlasse di un ritorno di Toyota in Formula 1, quando la classe regina sarà dotata di un nuovo regolamento sui motori a partire dal 2026.

La Toyota ha partecipato al campionato mondiale di Formula 1 dall'Australia 2002 ad Abu Dhabi 2009, ma non è mai riuscita a vincere in 139 gare del campionato mondiale. Il miglior risultato: cinque secondi posti. Nel 2005, i giapponesi sono arrivati quarti nella Coppa Costruttori. All'inizio di novembre 2009, Toyota ha annunciato il suo ritiro dalla classe regina. La vettura di Formula 1 costruita per il 2010 non è mai stata utilizzata.

Toyota ha collaborato anche con il team Williams come fornitore di motori, con Kazuki Nakajima (figlio dell'ex pilota Honda di F1 Satoru Nakajima) al volante per tre anni. Kazuki è rimasto strettamente legato a Toyota, diventando due volte campione di Super Formula e vincendo tre volte la 24 Ore di Le Mans e il titolo del Campionato Mondiale Endurance 2018/2019 insieme a Fernando Alonso e Sébastien Buemi.



Alla fine del 2021, Nakajima, ora 38enne, ha appeso il casco al chiodo ed è entrato a far parte della dirigenza di Toyota Gazoo Racing Europe, che si occupa del Campionato del Mondo Endurance per il gruppo.



Quando nel paddock del circuito di Suzuka gli è stato chiesto se la Toyota sta progettando un ritorno in Formula Uno, Nakajima ha dichiarato: "Al momento è un chiaro no. Si tratta solo di dare a un pilota l'opportunità di mettere il piede nella porta della F1. Ma naturalmente si può pensare a tutto, e le voci sono tante. Chissà cosa ci riserva il futuro". Quindi è un no con la porta di servizio aperta.



Nakajima ha continuato: "La McLaren lavora da tempo con la Toyota, nell'ambito del lavoro nella galleria del vento di Colonia. Quindi il team non ci è nuovo. La causa scatenante di tutto questo è stata una richiesta di informazioni da parte degli inglesi. Il capo del gruppo Toyoda ritiene che non si debba mai negare a un pilota un'opportunità in Formula Uno".



Nakajima non pensa che Ryo, a 29 anni, sia un po' troppo vecchio per il ruolo di debuttante in Formula Uno. "A volte l'età gioca un ruolo secondario, basta guardare Fernando Alonso. È più una questione di tempismo che di età. Ryo ha acquisito molta esperienza in diverse classi, è il momento giusto per entrare in Formula Uno".





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5