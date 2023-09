Regresso da Toyota à Fórmula 1: negação morna

Durante o fim de semana do GP do Japão, a McLaren anunciou: Ryo Hirakawa, de 29 anos, vai ser contratado como piloto de reserva. Ele já se sentou no simulador de corrida.

O versátil Hirakawa venceu as 24 Horas de Le Mans 2022 ao lado de Sebastien Buemi e Brendon Hartley com a Toyota e o Campeonato do Mundo de Resistência no mesmo ano, lidera atualmente a classificação dos hipercarros do Campeonato do Mundo de Resistência, foi campeão japonês de SuperGT em 2017 e vice-campeão geral da Super Fórmula 2020, a classe de monolugares de topo no Japão. Hirakawa também conquistou títulos na Fórmula 3 japonesa (2012) e na Porsche Cup (também 2012).

É evidente que os fãs e os especialistas estão a fazer a seguinte pergunta: Porque é que a McLaren está a contratar um piloto da Toyota? E quando o CEO da Toyota, Akio Toyoda, apareceu na área de convidados da McLaren no Circuito de Suzuka, não demorou muito para que se falasse de um regresso da Toyota à Fórmula 1 quando a categoria rainha tiver alterado os regulamentos dos motores a partir de 2026.

A Toyota participou no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 desde a Austrália 2002 até Abu Dhabi 2009, mas nunca conseguiu vencer em 139 rondas do Campeonato do Mundo. Melhor resultado: cinco segundos lugares. Em 2005, os japoneses terminaram em quarto lugar na Taça dos Construtores. No início de novembro de 2009, a Toyota anunciou a sua retirada da categoria rainha. O carro de Fórmula 1 construído para 2010 nunca foi utilizado.

A Toyota também trabalhou com a equipa Williams como fornecedora de motores, com Kazuki Nakajima (filho do antigo piloto de F1 da Honda, Satoru Nakajima) ao volante durante três anos. Kazuki permaneceu intimamente associado à Toyota, tornando-se campeão de Super Fórmula duas vezes e vencendo as 24 Horas de Le Mans três vezes e o título do Campeonato Mundial de Endurance 2018/2019 ao lado de Fernando Alonso e Sébastien Buemi.



No final de 2021, Nakajima, agora com 38 anos, pendurou o capacete e juntou-se à direção da Toyota Gazoo Racing Europe, que está envolvida no Campeonato do Mundo de Resistência do grupo.



Nakajima diz no paddock do Circuito de Suzuka quando questionado se a Toyota está a planear um regresso à Fórmula 1: "De momento, é claramente um não. Mas é claro que se pode pensar em qualquer coisa, e há muitos rumores. Quem sabe o que o futuro nos reserva". Portanto, é um não com a porta dos fundos aberta.



Nakajima continuou: "A McLaren tem trabalhado com a Toyota há algum tempo, como parte do trabalho no túnel de vento em Colónia. Portanto, a equipa não nos é estranha. O gatilho para tudo isto foi um pedido de informação dos ingleses. E o chefe do grupo Toyoda acredita que nunca se deve negar a um piloto uma oportunidade na Fórmula 1".



Nakajima não acha que Ryo, aos 29 anos, seja um pouco velho para o papel de estreante na Fórmula 1. "Por vezes, a idade desempenha um papel secundário, basta olhar para Fernando Alonso. É mais uma questão de timing do que de idade. O Ryo ganhou muita experiência em diferentes categorias, é o momento certo para ele entrar na Fórmula 1."





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5