Jessica Hawkins: En el Aston Martin de Sebastian Vettel

Este año, la Navidad ya ha llegado en septiembre para Jessica Hawkins: La piloto de 28 años de Headley (sur de Inglaterra) condujo en Hungaroring un Aston Martin AMR21, con el que Sebastian Vettel compitió en el Mundial de Fórmula 1 hace dos años y subió al último podio de su carrera en GP, al terminar tercero en Bakú.

Jessica Hawkins ha trabajado como piloto de desarrollo y embajadora de la marca Aston Martin desde 2021. La excampeona británica de karting es la primera mujer en un coche de carreras de Fórmula 1 desde la colombiana Tatiana Calderón en 2018 con Sauber (firmó como piloto de pruebas en 2018 hasta 2021).

Hawkins pilotó el Aston Martin AMR21-Mercedes con el que el piloto reserva Felipe Drugovich completará un programa de desarrollo en varios circuitos de Fórmula 1 en 2023.

Jessica Hawkins: "Muchas gracias al equipo por esta oportunidad. Sabía hace meses que llegaría a pilotar un Fórmula 1 y no ha sido fácil guardármelo".

"La aceleración y la deceleración en un coche de carreras de GP son impresionantes. Llevaba mucho tiempo soñando con poder conducir un coche así, y estoy orgulloso de cómo lo he conseguido."



Robert Sattler, Jefe del Programa de Desarrollo de Aston Martin F1: "Jessica superó nuestras expectativas. Tuvimos un poco de mala suerte con el tiempo ya que empezó a llover después de una vuelta de instalación. Cuando volvió a pista, el asfalto aún estaba húmedo".



"Jessica cogió el ritmo paso a paso y dominó sin esfuerzo las complejidades de un coche de carreras de GP. Sus declaraciones sobre el coche fueron precisas y acordes con los datos".



Mike Krack, director del equipo Aston Martin: "Jessica había pasado horas en el simulador preparándose para el evento y afrontó su tarea con una madurez asombrosa. Fue rápida y mostró un buen ritmo en la pista. Este es un paso importante en su desarrollo y esperamos volver a tenerla pronto en el coche."



Aston Martin no ha revelado los tiempos que Jessica Hawkins consiguió en comparación con el campeón de Fórmula 2 Felipe Drugovich.





Mujeres en la Fórmula 1

Con la mano en el corazón, ¿recuerdas la última vez que una mujer participó en una sesión de entrenamientos de Fórmula 1? Fue Susie Wolff en 2015 con Williams. ¿O cuándo antes una mujer intentó clasificarse para un Gran Premio? Fue Giovanna Amati en 1992 con Brabham. De momento, la última mujer en tomar la salida fue Lella Lombardi en el Österreichring en 1976.



Sin embargo, hay innumerables chicas y mujeres jóvenes que desafían a sus rivales masculinos en el karting y fuera de él. El talento está ahí, sólo que no se promociona específicamente. Ésa era la convicción de la FIA y Ferrari hace unos años. Hacía tiempo que la FIA había fundado la iniciativa "Girls on Track" para apoyar a las chicas de doce a quince años, y luego se asoció con Ferrari.



Hoy hay dos mujeres en la academia de pilotos de Ferrari: la española Maya Weug (19) y Aurelia Nobels (16), nacida en Boston (EE.UU.) de padres belgas y criada en Brasil; una tercera se les unirá a finales de 2023.



Durante el final de la temporada 2022 de Fórmula 1, el año pasado, los responsables de la Fórmula 1 anunciaron la creación de la llamada "F1 Academy". En 2023, sólo competirán en esta serie pilotos femeninas que aspiren a una carrera profesional. La serie pretende ayudar a promover el talento femenino de carreras más específicamente en la dirección de la promoción a la Fórmula 4, 3 y 2. En 2024, incluso está previsto que cada equipo de Fórmula 1 designe a una chica para la serie.

En el caso de Aston Martin, será Jessica Hawkins.



En el campeonato de 2023, la española Marta García (23) es líder tras 18 rondas, por delante de la suiza Léna Bühler (26) y la emiratí Hamda Al Qubaisi (21).



1958/1959: Maria Teresa de Filippis (I) - 3 GP (10ª en Bélgica 1958)

1974-1976: Lella Lombardi (I) - 12 GP (6ª en España)

1976/1978: Divina Galica (GB) - 0 GP (no se clasificó tres veces)

1980: Desiré Wilson (ZA) - 0 GP (no se clasificó una vez)

1992: Giovanna Amati (I) - 0 GP (tres veces no clasificada)

2002: Sarah Fisher (USA) - 0 GP (sólo se clasificó en Indianápolis)

2005: Katherine Legge (GB) - 0 GP (prueba con Minardi)

2011/2012: María de Villota (E) - 0 GP (test y demo con Renault y Marussia)

2012-2015: Susie Wolff (GB) - 0 GP (tests y entrenamientos con Williams)

2014: Simona De Silvestro (CH) - 0 GP (pruebas con Sauber)

2015: Carmen Jordá (E) - 0 GP (piloto de desarrollo con Lotus, sin tests)

2018-2021: Tatiana Calderón (COL) - 0 GP (tests con Sauber)

2023: Jessica Hawkins (GB) - 0 GP (piloto de desarrollo con Aston Martin)