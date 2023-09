Jessica Hawkins : dans l'Aston Martin de Sebastian Vettel

Cette année, Noël a déjà eu lieu en septembre pour Jessica Hawkins : La jeune femme de 28 ans originaire de Headley (sud de l'Angleterre) a piloté sur le Hungaroring une Aston Martin AMR21 avec laquelle Sebastian Vettel a couru il y a deux ans dans le championnat du monde de Formule 1 et a conquis à Bakou le dernier podium de sa carrière de GP, en terminant troisième à Bakou.

Jessica Hawkins travaille depuis 2021 pour Aston Martin en tant que pilote de développement et ambassadrice de la marque. L'ancienne championne britannique de karting est la première femme à piloter une voiture de course de Formule 1 depuis la Colombienne Tatiana Calderón en 2018 avec Sauber (contrat de pilote d'essai 2018 jusqu'en 2021).

Hawkins a piloté l'Aston Martin AMR21-Mercedes avec laquelle le réserviste Felipe Drugovich effectuera en 2023 un programme de développement sur différents circuits de Formule 1.

Jessica Hawkins : "Un grand merci à l'équipe pour cette opportunité. J'ai su il y a des mois que je pourrais faire de la Formule 1 et ce n'était pas facile de garder cela pour moi".

"L'accélération et la décélération dans une voiture de course GP sont époustouflantes. Je rêvais depuis longtemps de pouvoir piloter une telle voiture, et je suis fier de la manière dont j'ai réussi à accomplir cette tâche".



Robert Sattler, responsable du programme de développement chez Aston Martin F1 : "Jessica a dépassé nos attentes. Nous avons été un peu malchanceux avec la météo, car après un tour d'installation, il a commencé à pleuvoir. Lorsqu'elle est repartie en piste, la piste était encore humide".



"Jessica a augmenté le rythme pas à pas et a maîtrisé sans peine la complexité d'une voiture de course GP. Ses déclarations sur la voiture étaient précises et correspondaient aux données".



Mike Krack, chef de l'équipe Aston Martin : "Jessica s'était préparée pendant des heures dans le simulateur et a abordé sa tâche avec une maturité déconcertante. Elle était rapidement sur la vitesse et a montré un beau rythme sur la piste. C'est une étape importante dans son développement et nous espérons pouvoir la remettre bientôt dans la voiture".



Aston Martin n'a pas communiqué les temps au tour réalisés par Jessica Hawkins par rapport au champion de Formule 2 Felipe Drugovich.





Les femmes en Formule 1

La main sur le cœur, vous souvenez-vous de la dernière fois où une femme a participé à une séance d'entraînement de Formule 1 ? C'était Susie Wolff en 2015 avec Williams. Ou avant cela, quand une femme a-t-elle tenté de se qualifier pour un Grand Prix ? C'était Giovanna Amati en 1992 avec Brabham. La dernière femme à avoir pris le départ est Lella Lombardi sur l'Österreichring en 1976.



Il y a pourtant d'innombrables filles et jeunes femmes qui tiennent tête à leurs rivaux masculins en karting et au-delà. Le talent est là, mais il n'est pas encouragé de manière ciblée - telle était la conviction de la Fédération internationale du sport automobile (FIA) et de Ferrari il y a quelques années. La FIA avait depuis longtemps mis en place l'initiative "Girls on track" pour soutenir les jeunes filles de douze à quinze ans, puis elle a conclu un partenariat avec Ferrari.



Aujourd'hui, l'académie des pilotes de Ferrari compte deux femmes : l'Espagnole Maya Weug (19 ans) et Aurelia Nobels (16 ans), née à Boston (États-Unis) de parents belges et ayant grandi au Brésil ; une troisième viendra s'y ajouter fin 2023.



Dans le cadre de la finale de la saison de Formule 1 2022 de l'année dernière, les responsables de la Formule 1 ont annoncé la création de ce que l'on appelle la "F1 Academy". En 2023, seules les femmes pilotes de course qui aspirent à une carrière professionnelle participeront à cette série. La série doit aider à promouvoir de manière plus ciblée les talents féminins de la course en direction de la promotion dans les formules 4, 3 et 2. Pour 2024, il est même prévu que chaque équipe de Formule 1 nomme une fille pour cette série.

Pour Aston Martin, il s'agira de Jessica Hawkins.



Après 18 courses, c'est l'Espagnole Marta Garcia (23 ans) qui mène le championnat 2023, suivie de la Suissesse Léna Bühler (26 ans) et de l'Emiratie arabe unie Hamda Al Qubaisi (21 ans).



1958/1959 : Maria Teresa de Filippis (I) - 3 GP (10e en Belgique en 1958).

1974-1976 : Lella Lombardi (I) - 12 GP (6e en Espagne)

1976/1978 : Divina Galica (GB) - 0 GP (trois fois non qualifiée)

1980 : Desiré Wilson (ZA) - 0 GP (une fois non qualifiée)

1992 : Giovanna Amati (I) - 0 GP (trois fois non qualifiée)

2002 : Sarah Fisher (USA) - 0 GP (seulement course de démonstration à Indianapolis)

2005 : Katherine Legge (GB) - 0 GP (test avec Minardi)

2011/2012 : María de Villota (E) - 0 GP (essais et démos avec Renault et Marussia)

2012-2015 : Susie Wolff (GB) - 0 GP (tests et essais avec Williams)

2014 : Simona De Silvestro (CH) - 0 GP (essais avec Sauber)

2015 : Carmen Jordá (E) - 0 GP (pilote de développement chez Lotus, pas de tests)

2018-2021 : Tatiana Calderón (COL) - 0 GP (essais avec Sauber)

2023 : Jessica Hawkins (GB) - 0 GP (pilote de développement chez Aston Martin)