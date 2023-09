Jessica Hawkins: nella Aston Martin di Sebastian Vettel

Quest'anno per Jessica Hawkins il Natale è già arrivato a settembre: La 28enne di Headley (Inghilterra meridionale) ha guidato all'Hungaroring una Aston Martin AMR21, con la quale Sebastian Vettel ha partecipato al Campionato del Mondo di Formula 1 due anni fa e ha conquistato l'ultimo podio della sua carriera nel GP, arrivando terzo a Baku.

Jessica Hawkins lavora come pilota di sviluppo e ambasciatrice del marchio Aston Martin dal 2021. L'ex campionessa britannica di karting è la prima donna su una vettura da corsa di Formula Uno dopo la colombiana Tatiana Calderón nel 2018 con la Sauber (firmata come collaudatrice nel 2018 fino al 2021).

Hawkins ha guidato l'Aston Martin AMR21-Mercedes con cui il pilota di riserva Felipe Drugovich completerà un programma di sviluppo su vari circuiti di Formula 1 nel 2023.

Jessica Hawkins: "Ringrazio il team per questa opportunità. Sapevo già da mesi che avrei guidato la Formula 1 e non è stato facile tenerlo per me".

"L'accelerazione e la decelerazione in un'auto da corsa GP sono mozzafiato. Sognavo da tempo di poter guidare un'auto del genere e sono orgoglioso di come sono riuscito nell'impresa".



Robert Sattler, responsabile del programma di sviluppo di Aston Martin F1: "Jessica ha superato le nostre aspettative. Siamo stati un po' sfortunati con il tempo, perché ha iniziato a piovere dopo un giro di installazione. Quando è tornata in pista, l'asfalto era ancora umido".



"Jessica ha preso il ritmo passo dopo passo e ha padroneggiato senza sforzo le complessità di un'auto da corsa GP. Le sue dichiarazioni sulla vettura erano accurate e in linea con i dati".



Mike Krack, team principal di Aston Martin: "Jessica ha trascorso ore al simulatore per prepararsi all'evento e ha affrontato il suo compito con una maturità sorprendente. È stata veloce sul passo e ha mostrato un buon ritmo in pista. Questo è un passo importante nel suo sviluppo e speriamo di poterla far tornare presto in macchina".



L'Aston Martin non ha reso noti i tempi sul giro ottenuti da Jessica Hawkins rispetto al campione di Formula 2 Felipe Drugovich.





Donne in Formula 1

Vi ricordate l'ultima volta che una donna ha partecipato a una sessione di prove di Formula 1? Era Susie Wolff nel 2015 con la Williams. O quando prima di allora una donna ha provato a qualificarsi per un Gran Premio? Era Giovanna Amati nel 1992 con la Brabham. Per il momento, l'ultima donna a partire è stata Lella Lombardi all'Österreichring nel 1976.



Eppure ci sono innumerevoli ragazze e giovani donne che sfidano i loro rivali maschi nel karting e non solo. Il talento c'è, solo che non viene promosso in modo specifico: questa era la convinzione della FIA e della Ferrari qualche anno fa. La FIA aveva da tempo fondato l'iniziativa "Girls on Track" per sostenere le ragazze tra i dodici e i quindici anni, poi ha stretto una partnership con la Ferrari.



Oggi ci sono due donne nell'accademia piloti della Ferrari: la spagnola Maya Weug (19 anni) e Aurelia Nobels (16 anni), nata a Boston (USA) da genitori belgi e cresciuta in Brasile; una terza si unirà a loro alla fine del 2023.



Durante il finale della stagione di Formula 1 2022 dello scorso anno, i funzionari della Formula 1 hanno annunciato la creazione della cosiddetta "F1 Academy". Nel 2023, solo le donne pilota che aspirano a una carriera professionale parteciperanno a questa serie. La serie ha lo scopo di contribuire a promuovere i talenti femminili nel mondo delle corse, in particolare nella direzione di una promozione in Formula 4, 3 e 2. Nel 2024, è addirittura previsto che ogni scuderia di Formula 1 nomini una ragazza per la serie.

Per l'Aston Martin, si tratterà di Jessica Hawkins.



Nel campionato 2023, la spagnola Marta Garcia (23) è in testa dopo 18 gare, davanti alla svizzera Léna Bühler (26) e a Hamda Al Qubaisi (21) degli Emirati Arabi Uniti.



1958/1959: Maria Teresa de Filippis (I) - 3 GP (10° in Belgio 1958)

1974-1976: Lella Lombardi (I) - 12 GP (6° in Spagna)

1976/1978: Divina Galica (GB) - 0 GP (non si è qualificata tre volte)

1980: Desiré Wilson (ZA) - 0 GP (una volta non qualificata)

1992: Giovanna Amati (I) - 0 GP (tre volte non qualificata)

2002: Sarah Fisher (USA) - 0 GP (unico giro dimostrativo a Indianapolis)

2005: Katherine Legge (GB) - 0 GP (test con Minardi)

2011/2012: María de Villota (E) - 0 GP (test e giri dimostrativi con Renault e Marussia)

2012-2015: Susie Wolff (GB) - 0 GP (test e prove con la Williams)

2014: Simona De Silvestro (CH) - 0 GP (test con Sauber)

2015: Carmen Jordá (E) - 0 GP (pilota di sviluppo con la Lotus, nessun test)

2018-2021: Tatiana Calderón (COL) - 0 GP (test con Sauber)

2023: Jessica Hawkins (GB) - 0 GP (pilota di sviluppo con Aston Martin)