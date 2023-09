Jessica Hawkins: No Aston Martin de Sebastian Vettel

Para Jessica Hawkins, o Natal já chegou em setembro deste ano: A jovem de 28 anos de Headley (Sul de Inglaterra) conduziu um Aston Martin AMR21 no Hungaroring, com o qual Sebastian Vettel competiu no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 há dois anos e conquistou o último pódio da sua carreira de GP, terminando em terceiro lugar em Baku.

Jessica Hawkins tem trabalhado como piloto de desenvolvimento e embaixadora da marca Aston Martin desde 2021. A ex-campeã britânica de karting é a primeira mulher num carro de corrida de Fórmula 1 desde a colombiana Tatiana Calderón em 2018 com a Sauber (assinou como piloto de testes em 2018 até 2021).

Hawkins pilotou o Aston Martin AMR21-Mercedes com o qual o piloto de reserva Felipe Drugovich completará um programa de desenvolvimento em vários circuitos de Fórmula 1 em 2023.

Jessica Hawkins: "Um grande obrigado à equipa por esta oportunidade. Soube há meses que iria conduzir na Fórmula 1 e não foi fácil guardá-la para mim".

"A aceleração e a desaceleração num carro de corrida de GP são de cortar a respiração. Há muito tempo que sonhava ser capaz de conduzir um carro destes e estou orgulhoso da forma como consegui realizar esta tarefa."



Robert Sattler, Diretor do Programa de Desenvolvimento da Aston Martin F1: "A Jessica excedeu as nossas expectativas. Tivemos um pouco de azar com o tempo, pois começou a chover depois de uma volta de instalação. Quando ela voltou à pista, a pista ainda estava húmida."



"A Jessica ganhou ritmo passo a passo e dominou sem esforço as complexidades de um carro de corrida de GP. As suas declarações sobre o carro eram precisas e estavam de acordo com os dados."



Mike Krack, diretor da equipa Aston Martin: "A Jessica passou horas no simulador a preparar-se para o evento e abordou a sua tarefa com uma maturidade espantosa. Foi rápida no ritmo e mostrou um bom ritmo em pista. Este é um passo importante no seu desenvolvimento e esperamos voltar a pô-la no carro em breve."



A Aston Martin não divulgou os tempos de Jessica Hawkins em relação ao campeão de Fórmula 2 Felipe Drugovich.





Mulheres na Fórmula 1

Lembra-se da última vez que uma mulher participou numa sessão de treinos da Fórmula 1? Foi Susie Wolff em 2015 com a Williams. Ou quando, antes disso, uma mulher tentou qualificar-se para um Grande Prémio? Foi Giovanna Amati, em 1992, com a Brabham. Para já, a última mulher a arrancar foi Lella Lombardi, em Österreichring, em 1976.



No entanto, há inúmeras raparigas e jovens mulheres que desafiam os seus rivais masculinos no karting e não só. O talento existe, só não está a ser especificamente promovido - era essa a convicção da FIA e da Ferrari há alguns anos. Há muito que a FIA tinha fundado a iniciativa "Girls on Track" para apoiar as raparigas entre os doze e os quinze anos, tendo depois estabelecido uma parceria com a Ferrari.



Atualmente, há duas mulheres na academia de pilotos da Ferrari: Maya Weug (19 anos), de Espanha, e Aurelia Nobels (16 anos), nascida em Boston (EUA) de pais belgas e criada no Brasil; uma terceira juntar-se-á a elas no final de 2023.



Durante o final da temporada de Fórmula 1 de 2022, no ano passado, os responsáveis da Fórmula 1 anunciaram a criação da chamada "Academia de F1". Em 2023, apenas as pilotos do sexo feminino que aspiram a uma carreira profissional irão competir nesta série. A série destina-se a ajudar a promover o talento feminino nas corridas, mais especificamente na direção da promoção à Fórmula 4, 3 e 2. Em 2024, está mesmo previsto que cada equipa de Fórmula 1 nomeie uma rapariga para a série.

Para a Aston Martin, esta será Jessica Hawkins.



No campeonato de 2023, Marta Garcia (23), de Espanha, lidera após 18 rondas, à frente de Léna Bühler (26), da Suíça, e de Hamda Al Qubaisi (21), dos Emirados Árabes Unidos.



1958/1959: Maria Teresa de Filippis (I) - 3 GP (10ª na Bélgica 1958)

1974-1976: Lella Lombardi (I) - 12 GP (6.ª em Espanha)

1976/1978: Divina Galica (GB) - 0 GP (não se qualificou três vezes)

1980: Desiré Wilson (ZA) - 0 GP (uma vez não se qualificou)

1992: Giovanna Amati (I) - 0 GP (três vezes não se qualificou)

2002: Sarah Fisher (EUA) - 0 GP (apenas uma prova de demonstração em Indianápolis)

2005: Katherine Legge (GB) - 0 GP (teste com a Minardi)

2011/2012: María de Villota (E) - 0 GP (testes e provas de demonstração com a Renault e a Marussia)

2012-2015: Susie Wolff (GB) - 0 GP (testes e treinos com a Williams)

2014: Simona De Silvestro (CH) - 0 GP (testes com a Sauber)

2015: Carmen Jordá (E) - 0 GP (piloto de desenvolvimento com a Lotus, sem testes)

2018-2021: Tatiana Calderón (COL) - 0 GP (testes com a Sauber)

2023: Jessica Hawkins (GB) - 0 GP (piloto de desenvolvimento com a Aston Martin)