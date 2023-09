Oscar Piastri sobre Verstappen: "Como Senna y Prost".

Pocos segundos después del inicio del Gran Premio de Japón, los aficionados contuvieron la respiración: hubo un choque entre Alex Albon (Williams) y Valtteri Bottas (Alfa Romeo), colisión también entre Carlos Sainz, Sergio Pérez y Lewis Hamilton, y fácilmente podría haber habido un choque en la parte delantera al mismo tiempo.

Max Verstappen recuerda: "En la salida estuvo un poco demasiado cerca para mi gusto. Piastri hizo una buena salida y atacó por mi derecha, pero Norris hizo una salida aún mejor y atacó por la izquierda. De repente me encontré entre los dos McLaren y pensé: ¡Caray, me estoy quedando sin espacio! Tuve que defenderme bastante en la primera y segunda curva".

El piloto de McLaren Oscar Piastri, que terminó tercero por detrás de Verstappen y Norris, dice de esos segundos: "Estaba en la posición perfecta para escenificar una recreación de la colisión en parrilla de Ayrton Senna y Alain Prost."

Como recordatorio, en 1989 los entonces pilotos de McLaren Senna y Prost habían chocado en la chicane de Suzuka. Prost se retiró, Senna siguió conduciendo pero fue descalificado tras su victoria, intuyendo que el entonces jefe de la FIA, Jean-Marie Balestre, estaba asegurando el título para su compatriota francés Prost.



Un año después, con Prost en Ferrari, Senna, la estrella de McLaren, adelantó a su rival poco después de la salida. Más tarde admitió haberlo hecho a propósito, como venganza por 1989.



Piastri: "Se me pasó por la cabeza lo que había pasado entre Senna y Prost entonces. Había hecho una buena salida, pero luego pisé demasiado el acelerador y no pude poner mi coche delante del de Max. Vi por el rabillo del ojo que Lando se acercaba y supuse que podría intentar el exterior".



"Al final me di cuenta de que no iba a ser suficiente contra Max, así que aflojé el acelerador: mejor ser tercero que arriesgarse a un accidente y tirar por la borda un buen resultado".





GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 hrs

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 segundos

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5