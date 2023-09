Oscar Piastri sur Verstappen : "Comme Senna et Prost".

Quelques secondes après le départ du Grand Prix du Japon, les fans ont retenu leur souffle : crash entre Alex Albon (Williams) et Valtteri Bottas (Alfa Romeo), collision également entre Carlos Sainz, Sergio Pérez et Lewis Hamilton, et il aurait facilement pu y avoir un crash au même moment en tête de course.

Max Verstappen se souvient : "Au départ, c'était un peu trop serré à mon goût. Piastri était bien parti et a attaqué sur ma droite, mais Norris était encore mieux parti et a attaqué à gauche. D'un seul coup, je me suis retrouvé entre les deux McLaren et j'ai pensé - zut, je n'ai plus de place ici ! J'ai dû me défendre assez solidement dans le premier et le deuxième virage".

Le pilote McLaren Oscar Piastri, qui a finalement terminé troisième derrière Verstappen et Norris, raconte à propos de ces secondes : "J'étais dans la position parfaite pour mettre en scène une réédition de la collision au départ entre Ayrton Senna et Alain Prost".

Pour mémoire, en 1989, Senna et Prost, alors pilotes de McLaren, étaient entrés en collision à Suzuka dans la chicane. Prost avait abandonné, Senna avait continué, mais avait été disqualifié après sa victoire et avait senti que Jean-Marie Balestre, l'ancien patron de la FIA, assurait le titre à son compatriote français Prost.



Un an plus tard, Prost étant désormais chez Ferrari, la star de McLaren Senna a éliminé son rival peu après le départ. Il avouera plus tard l'avoir fait exprès, comme une revanche sur 1989.



Piastri : "Ce qui s'était passé à l'époque entre Senna et Prost m'a traversé l'esprit. J'avais pris un bon départ, mais j'ai été un peu trop gourmand sur l'accélérateur et je n'ai pas pu passer le nez de ma voiture devant celui de Max. Du coin de l'œil, j'ai vu Lando remonter et je me suis douté qu'il allait peut-être essayer de passer par l'extérieur".



"Finalement, j'ai réalisé que cela ne suffirait pas contre Max, alors j'ai levé le pied - mieux vaut être troisième que risquer un accident et gâcher un bon résultat".





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5