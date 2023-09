Oscar Piastri su Verstappen: "Come Senna e Prost".

Pochi secondi dopo la partenza del Gran Premio del Giappone, i tifosi hanno trattenuto il fiato: c'è stato un incidente tra Alex Albon (Williams) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo), una collisione anche tra Carlos Sainz, Sergio Pérez e Lewis Hamilton, e poteva facilmente verificarsi un incidente in testa alla corsa nello stesso momento.

Max Verstappen ricorda: "Alla partenza era un po' troppo vicino per i miei gusti. Piastri è partito bene e ha attaccato alla mia destra, ma Norris è partito ancora meglio e ha attaccato a sinistra. All'improvviso mi sono ritrovato tra le due McLaren e ho pensato: accidenti, non ho più spazio! Ho dovuto difendermi con decisione nella prima e nella seconda curva".

Il pilota della McLaren Oscar Piastri, che ha chiuso terzo dietro Verstappen e Norris, ha commentato così quei secondi: "Ero nella posizione perfetta per mettere in scena una rievocazione dello scontro in griglia tra Ayrton Senna e Alain Prost".

Per ricordare, nel 1989 gli allora piloti McLaren Senna e Prost si erano scontrati nella chicane di Suzuka. Prost si ritirò, Senna continuò a guidare ma fu squalificato dopo la sua vittoria, intuendo che l'allora capo della FIA Jean-Marie Balestre stava assicurando il titolo al suo connazionale francese Prost.



Un anno dopo, con Prost alla Ferrari, la stella della McLaren Senna eliminò il rivale poco dopo la partenza. In seguito ammise di averlo fatto di proposito, per vendicarsi del 1989.



Piastri: "Mi è tornato in mente quello che era successo allora tra Senna e Prost. Avevo fatto una buona partenza, ma poi sono stato un po' troppo avido sull'acceleratore e non sono riuscito a mettere il muso davanti a quello di Max. Ho visto con la coda dell'occhio come guidava Max. Ho visto con la coda dell'occhio che Lando si stava avvicinando e ho pensato che avrebbe provato a passare all'esterno".



"Alla fine ho capito che non sarebbe stato sufficiente contro Max, quindi ho mollato l'acceleratore: meglio essere terzo che rischiare un incidente e buttare via un buon risultato".





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 ore

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5