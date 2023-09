Oscar Piastri sobre Verstappen: "Como Senna e Prost".



por Mathias Brunner - Automatic translation from German

LAT

Pouco depois do início do Grande Prémio do Japão, as coisas ficaram muito complicadas, com Max Verstappen na sandes dos pilotos da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris. Piastri: "Pensei em Senna e Prost.

SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.