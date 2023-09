Tim Schenken cumple 80 años: único australiano en Ferrari

El piloto de McLaren Oscar Piastri (22 años) terminó tercero en el Gran Premio de Japón y se convirtió en el sexto australiano que sube al podio en la Fórmula 1 (después de Jack Brabham, Tim Schenken, Alan Jones, Mark Webber y Daniel Ricciardo).

Tim Schenken se habrá alegrado en casa, en Australia: También terminó tercero en una carrera del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, en 1971 en el Gran Premio de Austria, en un coche pilotado por su compatriota Jack Brabham; Schenken terminó por detrás de Jo Siffert y Emerson Fittipaldi.

Este 26 de septiembre de 2023, Tim Schenken ha cumplido 80 años. El australiano de Gordon (estado de Nueva Gales del Sur) fue uno de los pilotos de carreras más versátiles de las décadas de 1960 y 1970, apareciendo en la Fórmula Uno de 1970 a 1974, en un total de 34 Grandes Premios.

Schenken sustituyó a Frank Williams tras el accidente mortal de Piers Courage, pero nunca llegó a terminar con el De Tomaso. En 1971 pilotó para el equipo Brabham y logró su mejor resultado en un GP con un tercer puesto en Austria; en esa temporada terminó 14º en el Campeonato del Mundo. Para la temporada 1972 cambió al equipo de John Surtees, pero sólo pudo puntuar en la primera carrera en Argentina, cuando terminó quinto.

En 1973 no pudo encontrar un lugar fijo en los Grandes Premios, y sólo pilotó en Canadá como sustituto de Frank Williams. Un año más tarde anduvo dando tumbos con el mal coche de carreras Trojan (décimo en Bélgica y Austria), al final de la temporada Lotus se hizo con él, pero Schenken no pudo clasificarse para la carrera. Ese fue el final de su carrera en GP.



El campeón británico de Fórmula 3 de 1968 celebró sus mayores éxitos en coches deportivos: con Ferrari triunfó en 1972 junto a Ronnie Peterson en Buenos Aires y en la impresionante Nürburgring-Nordschleife en la carrera de 1.000 km, terminó segundo en cuatro clásicos de resistencia y tercero en otros dos.



¿Cómo llegó Tim a Ferrari por aquel entonces?



Schenken recuerda: "Antes del GP de Monza de 1971, una mujer italiana se me acercó y me dijo que si estaba interesado en pilotar para Ferrari, me pasara por el camión de Ferrari después de los entrenamientos. Pensé que Emerson Fittipaldi o Ronnie Peterson me estaban gastando una broma. Pero fui de todos modos".



"El director del equipo en aquel momento, Peter Schetty, me llevó a un pequeño restaurante y allí estaba realmente Enzo Ferrari sentado. Firmé por nueve carreras de resistencia. Pedí 2.000 libras por carrera (unos 30.000 euros en dinero de hoy, la ed.) y Ferrari aceptó inmediatamente".



Schenken siguió teniendo demanda y éxito como piloto de turismos y deportivos. En 1974, junto con el neozelandés Howden Ganley, fundó la empresa de coches de carreras Tiga, y los Sports 2000 se vendieron como churros.



A una edad en la que otras personas hace tiempo que se han jubilado, Tim Schenken disfrutó de años de retiro: trabajó como director de carrera de la Australian V8 Supercar Series y como director de carrera en el GP de Australia en Melbourne.