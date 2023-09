Tim Schenken a 80 ans : le seul Australien chez Ferrari

Le pilote McLaren Oscar Piastri (22 ans) s'est classé troisième au Grand Prix du Japon et est devenu le sixième Australien à monter sur le podium en Formule 1 (après Jack Brabham, Tim Schenken, Alan Jones, Mark Webber et Daniel Ricciardo).

Tim Schenken se sera réjoui chez lui en Australie : Il a également terminé troisième d'une course de championnat du monde de Formule 1, en 1971, lors du Grand Prix d'Autriche, avec une voiture de son compatriote Jack Brabham, Schenken a terminé derrière Jo Siffert et Emerson Fittipaldi.

Ce 26 septembre 2023, Tim Schenken a fêté ses 80 ans. L'Australien originaire de Gordon (État de Nouvelle-Galles du Sud) était l'un des pilotes de course les plus polyvalents des années 1960 et 1970 et est apparu en Formule 1 de 1970 à 1974, lors de 34 Grands Prix au total.

Schenken a remplacé Frank Williams après l'accident mortel de Piers Courage, mais n'a jamais terminé la course avec la De Tomaso. En 1971, il a couru pour l'équipe Brabham et a obtenu son meilleur résultat en GP avec une troisième place en Autriche - cette saison-là, il a terminé 14e au championnat du monde. Il a rejoint l'équipe de John Surtees pour la saison 1972, mais n'a marqué des points que lors de la première course en Argentine, où il a terminé cinquième.

En 1973, il ne trouve plus de place de titulaire dans le peloton des Grands Prix et ne participe qu'au Canada en tant qu'intérimaire chez Frank Williams. L'année suivante, il s'est battu avec la mauvaise voiture de course Trojan (dixième en Belgique et en Autriche), Lotus est venu le chercher à la fin de la saison, mais Schenken n'a pas réussi à se qualifier pour la course. Sa carrière en GP s'est alors arrêtée.



Le champion britannique de Formule 3 de 1968 a connu ses plus grands succès en voiture de sport : avec Ferrari, il a triomphé en 1972 à Buenos Aires aux côtés de Ronnie Peterson et sur la redoutable boucle nord du Nürburgring lors de la course des 1000 km, il a terminé deuxième de quatre classiques d'endurance et troisième de deux autres.



Comment Tim est-il arrivé chez Ferrari à l'époque ?



Schenken se souvient : "Avant le GP de Monza 1971, une Italienne m'a approché et m'a dit que si j'étais intéressé par la conduite pour Ferrari, je devais passer voir le camion Ferrari après l'entraînement. Je pensais qu'Emerson Fittipaldi ou Ronnie Peterson allaient me faire une blague. Mais j'y suis quand même allé".



"Le team manager de l'époque, Peter Schetty, m'a emmené dans un petit restaurant, et c'est vraiment Enzo Ferrari qui était assis là. J'ai signé pour neuf courses d'endurance. Je demandais 2000 livres par course (environ 30 000 euros selon l'argent actuel, la rédaction) et Ferrari a tout de suite accepté".



Schenken resta convoité et couronné de succès en tant que pilote de voitures de tourisme et de sport. En 1974, il a fondé avec le Néo-Zélandais Howden Ganley la société de voitures de course Tiga, et ce sont surtout les Sports-2000 qui se sont vendues comme des petits pains chauds proverbiaux.



À un âge où d'autres personnes sont déjà à la retraite depuis longtemps, Tim Schenken a profité pendant des années d'une retraite agitée : il a travaillé comme directeur de course de la série australienne V8 Supercar et comme directeur de course du GP d'Australie à Melbourne.