Tim Schenken compie 80 anni: unico australiano alla Ferrari

Il pilota della McLaren Oscar Piastri (22) è arrivato terzo nel Gran Premio del Giappone ed è diventato il sesto australiano a salire sul podio in Formula 1 (dopo Jack Brabham, Tim Schenken, Alan Jones, Mark Webber e Daniel Ricciardo).

Tim Schenken sarà stato contento in Australia: Si è anche classificato terzo in una gara del Campionato mondiale di Formula 1, nel 1971 al Gran Premio d'Austria, con un'auto guidata dal suo connazionale Jack Brabham; Schenken si è piazzato dietro Jo Siffert ed Emerson Fittipaldi.

Il 26 settembre 2023 Tim Schenken ha compiuto 80 anni. L'australiano di Gordon (stato del Nuovo Galles del Sud) è stato uno dei piloti più versatili degli anni '60 e '70, partecipando alla Formula Uno dal 1970 al 1974, per un totale di 34 Gran Premi.

Schenken sostituì Frank Williams dopo l'incidente mortale di Piers Courage, ma non finì mai con la De Tomaso. Nel 1971, con il team Brabham, ottenne il suo miglior risultato in un GP, con il terzo posto in Austria - in quella stagione si piazzò al 14° posto nel Campionato del Mondo. Per la stagione 1972 passò al team di John Surtees, ma riuscì a ottenere punti solo nella prima gara in Argentina, quando arrivò quinto.

Nel 1973 non riuscì a trovare un posto fisso nei Gran Premi, guidando solo in Canada come sostituto di Frank Williams. Un anno più tardi si trova a lottare con la pessima vettura Trojan (decimo posto in Belgio e Austria); alla fine della stagione lo prende la Lotus, ma Schenken non riesce a qualificarsi per la gara. Questa fu la fine della sua carriera nei GP.



Il campione britannico di Formula 3 del 1968 celebrò i suoi più grandi successi nelle auto sportive: con la Ferrari trionfò nel 1972 insieme a Ronnie Peterson a Buenos Aires e sull'impressionante Nürburgring-Nordschleife nella 1000 km, arrivò secondo in quattro classiche di durata e terzo in altre due.



Come è arrivato Tim in Ferrari a quel tempo?



Schenken ricorda: "Prima del GP di Monza del 1971, una donna italiana mi avvicinò e mi disse che se fossi stato interessato a guidare per la Ferrari, avrei dovuto passare dal camion Ferrari dopo le prove. Pensai che Emerson Fittipaldi o Ronnie Peterson mi stessero facendo uno scherzo. Ma ci andai lo stesso".



"Il team manager di allora, Peter Schetty, mi portò in un piccolo ristorante e lì c'era davvero Enzo Ferrari seduto. Ho firmato per nove gare di durata. Chiesi 2.000 sterline a gara (circa 30.000 euro con i soldi di oggi, ndr) e Ferrari accettò immediatamente".



Schenken continuò a essere richiesto e ad avere successo come pilota di auto da turismo e sportive. Nel 1974, insieme al neozelandese Howden Ganley, fondò la società di auto da corsa Tiga e le Sports 2000, in particolare, andarono a ruba.



A un'età in cui altre persone si sono ritirate da tempo, Tim Schenken ha goduto di anni di pensione: ha lavorato come direttore di gara dell'Australian V8 Supercar Series e come direttore di gara del GP d'Australia a Melbourne.