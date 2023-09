Tim Schenken faz 80 anos: único australiano na Ferrari

Oscar Piastri conquistou o seu primeiro pódio na F1 no GP do Japão de 2023, terminando em terceiro lugar. O segundo australiano num pódio de F1 foi Tim Schenken em 1971, que fez 80 anos a 26 de setembro.

O piloto da McLaren Oscar Piastri (22) terminou em terceiro no Grande Prémio do Japão e tornou-se o sexto australiano a subir ao pódio na Fórmula 1 (depois de Jack Brabham, Tim Schenken, Alan Jones, Mark Webber e Daniel Ricciardo).

Tim Schenken terá ficado satisfeito em casa, na Austrália: Também terminou em terceiro lugar numa corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, em 1971, no Grande Prémio da Áustria, num carro conduzido pelo seu compatriota Jack Brabham; Schenken terminou atrás de Jo Siffert e Emerson Fittipaldi.

Neste dia 26 de setembro de 2023, Tim Schenken faz 80 anos. O australiano de Gordon (estado de Nova Gales do Sul) foi um dos pilotos de corrida mais versáteis das décadas de 1960 e 1970, participando na Fórmula 1 de 1970 a 1974, num total de 34 Grandes Prémios.

Schenken substituiu Frank Williams após o acidente fatal de Piers Courage, mas nunca chegou a terminar com a De Tomaso. Em 1971, Schenken foi piloto da equipa Brabham e alcançou o seu melhor resultado num GP, com um terceiro lugar na Áustria - nessa época, terminou em 14º lugar no Campeonato do Mundo. Para a época de 1972, mudou para a equipa de John Surtees, mas só conseguiu marcar pontos na primeira corrida, na Argentina, quando terminou em quinto lugar.

Em 1973, não conseguiu encontrar um lugar regular nos Grandes Prémios, tendo apenas conduzido no Canadá como substituto de Frank Williams. Um ano mais tarde, o mau carro de corrida da Trojan (décimo na Bélgica e na Áustria) não lhe dá descanso. No final da época, a Lotus dá-lhe o lugar, mas Schenken não consegue qualificar-se para a corrida. Foi o fim da sua carreira no GP.



O Campeão Britânico de Fórmula 3 de 1968 celebrou os seus maiores sucessos em carros desportivos: com a Ferrari triunfou em 1972 ao lado de Ronnie Peterson em Buenos Aires e na imponente Nürburgring-Nordschleife na corrida de 1000 km, terminou em segundo lugar em quatro clássicos de resistência e em terceiro noutros dois.



Como é que o Tim chegou à Ferrari nessa altura?



Schenken recorda: "Antes do GP de Monza em 1971, uma mulher italiana aproximou-se de mim e disse que se eu estivesse interessado em conduzir para a Ferrari, deveria passar pelo camião da Ferrari depois dos treinos. Pensei que o Emerson Fittipaldi ou o Ronnie Peterson estavam a brincar comigo. Mas fui na mesma".



"O chefe de equipa da altura, Peter Schetty, levou-me a um pequeno restaurante e estava lá sentado o verdadeiro Enzo Ferrari. Assinei um contrato para nove corridas de resistência. Pedi 2.000 libras por corrida (cerca de 30.000 euros em dinheiro atual) e a Ferrari concordou imediatamente."



Schenken continua a ser procurado e bem sucedido como piloto de carros de turismo e desportivos. Em 1974, juntamente com o neozelandês Howden Ganley, fundou a empresa de carros de corrida Tiga, e os Sports 2000, em particular, venderam-se como bolos quentes.



Numa idade em que outras pessoas já se reformaram há muito tempo, Tim Schenken desfrutou de anos de reforma: trabalhou como diretor de corrida da Australian V8 Supercar Series e como diretor de corrida do GP da Austrália em Melbourne.