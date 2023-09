Le père de Sergio Pérez : "Verstappen conduit différemment".

Sergio Pérez a réalisé un week-end de GP médiocre au Japon et n'a pas marqué de points pour la deuxième fois en 2023 après Monaco (16e place).

Après un début de saison en fanfare (deux victoires et deux deuxièmes places lors des cinq premières courses), Pérez court derrière le bientôt triple champion du monde Max Verstappen chez Red Bull Racing. Le point crucial a été le GP de Miami, où "Checo" est parti de la pole position, Max seulement de la 9e place sur la grille, et où Verstappen a tout écrasé et gagné.

Depuis Miami, Max Verstappen a gagné onze Grands Prix sur douze, Pérez aucun. Et bien sûr, le routinier des GP Pérez, âgé de 33 ans, doit accepter les critiques après sa mauvaise performance à Suzuka. Mais il y a des limites à tout, comme le pense son père Antonio Pérez Garibay.

"Mon fils est une constante depuis des années, ce n'est pas un hasard s'il est le seul latino-américain en Formule 1", a déclaré Pérez senior à la plateforme sportive mexicaine Esto. "J'admets qu'il aura du mal avec la voiture en 2023. Mais Verstappen conduit différemment. Max aime sentir beaucoup d'adhérence sur l'essieu avant, et c'est ce que transmet la voiture de cette année, alors que Checo doit bien sentir l'arrière pour être rapide".



"En fin de compte, Sergio a été engagé pour assurer l'équipe derrière Verstappen. Il ne peut y avoir qu'un seul champion, Checo le sait et il le respecte. Mais s'il changeait d'équipe, il ne serait plus que quatrième ou cinquième".





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5