Il padre di Sergio Pérez: "Verstappen guida in modo diverso".

Sergio Pérez ha avuto un weekend di GP debole in Giappone e non ha ottenuto punti per la seconda volta nel 2023 dopo Monaco (16° posto).

Dopo un ottimo inizio di stagione (due vittorie e due secondi posti nelle prime cinque gare), Pérez è alle calcagna del futuro triplice campione del mondo Max Verstappen della Red Bull Racing. Il nocciolo della questione è stato il GP di Miami, dove "Checo" è partito dalla pole position, Max solo dal 9° posto in griglia, e poi Verstappen ha spinto tutto in terra e ha vinto.

Da Miami, Max Verstappen ha vinto undici Gran Premi su dodici, Pérez nessuno. E naturalmente, il 33enne veterano dei GP Pérez deve sopportare le critiche dopo la pessima prestazione di Suzuka. Ma ogni cosa ha i suoi limiti, come constata il padre Antonio Pérez Garibay.

"Mio figlio è una costante da anni, non a caso è l'unico latinoamericano in Formula Uno", ha dichiarato Pérez senior alla piattaforma sportiva messicana Esto. "Ammetto che nel 2023 avrà difficoltà con la macchina. Ma Verstappen guida in modo diverso. A Max piace sentire molta aderenza sull'asse anteriore, ed è quello che trasmette la macchina di quest'anno, mentre Checo ha bisogno di sentire bene il posteriore per essere veloce".



"Alla fine, Sergio è stato ingaggiato per garantire la squadra dietro a Verstappen. Ci può essere un solo campione e Checo lo sa e lo rispetta. Ma se cambiasse squadra, sarebbe solo quarto o quinto".





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5