Pai de Sergio Pérez: "Verstappen conduz de forma diferente".

O mexicano Sergio Pérez tem dificuldades contra o campeão Max Verstappen na Red Bull Racing. Uma tentativa de explicação por parte de Antonio Pérez Garibay, pai do hexacampeão do mundo.

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

Sergio Pérez teve um fraco fim de semana de GP no Japão e não conseguiu marcar pontos pela segunda vez em 2023, depois do Mónaco (16.º lugar).

Após um forte início de temporada (duas vitórias e dois segundos lugares nas primeiras cinco corridas), Pérez está atrás do futuro triplo campeão mundial Max Verstappen na Red Bull Racing. O ponto crucial da questão foi o GP de Miami, onde "Checo" partiu da pole position, Max apenas da 9ª posição da grelha, e depois Verstappen levou tudo ao chão e venceu.

A partir de Miami, Max Verstappen ganhou onze dos doze Grandes Prémios, Pérez nenhum. E, claro, o veterano Pérez, de 33 anos, tem de aguentar as críticas após o mau desempenho em Suzuka. Mas tudo tem os seus limites, como constata o seu pai, Antonio Pérez Garibay.

"O meu filho tem sido uma constante durante anos, não é por acaso que ele é o único latino-americano na Fórmula 1", disse Pérez à plataforma desportiva mexicana Esto. "Admito que ele tenha dificuldades com o carro em 2023. Mas Verstappen dirige de forma diferente. Max gosta de sentir muita aderência no eixo dianteiro, e é isso que o carro deste ano transmite, enquanto Checo precisa sentir bem a traseira para ser rápido."



"No final, Sergio foi contratado para garantir a equipa atrás de Verstappen. Só pode haver um campeão e Checo sabe disso e respeita isso. Mas se ele mudasse de equipa, seria apenas quarto ou quinto."





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5