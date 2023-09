GP de Las Vegas : les techniciens s'inquiètent

Les plaintes habituelles des pilotes et des ingénieurs en matière de pneus sont les suivantes : Les rouleaux chauffent trop et s'usent trop. Lors du prochain Grand Prix de Las Vegas (18 novembre), le problème pourrait être tout autre lors de la course éclairée - à cette époque de l'année, des températures de dix degrés la nuit sont normales et il n'est pas rare que la température descende à quelques degrés seulement. Les qualifications du vendredi auront lieu à minuit, le départ de la course du samedi soir sera donné localement à 22 heures.

En 2023, il sera de toute façon très difficile de faire entrer les pneus Pirelli dans la meilleure fenêtre de travail, mais Las Vegas est une autre paire de manches.

"Tout dépendra du froid réel", explique Andrew Shovlin, l'ingénieur en chef de Mercedes. "Si la température du circuit est à un seul chiffre, les essais hivernaux en Espagne nous permettront d'avoir une idée de ce qui nous attend. Il sera alors très, très difficile de faire chauffer les pneus correctement. Nous risquons d'avoir beaucoup de grains".

Le phénomène redouté du "graining" laisse régulièrement les pilotes et les ingénieurs perplexes. Le grain, c'est lorsqu'une voiture commence à glisser et que de petits grains de caoutchouc se forment sur la bande de roulement du pneu. Le grain peut disparaître après quelques tours si le pilote est prudent. Mais il peut aussi s'aggraver, devenir si mauvais qu'il devient indispensable de changer les pneus. Le grainage résulte d'une interaction entre les facteurs suivants : style de conduite, surface de la piste, réglages, charge d'essence et mélange de pneus.



Parfois, les boules de gomme sont éliminées et le pneu se rétablit parce que la surface du pneu est à nouveau propre. Mais parfois, il y a tellement de gomme qui a disparu que le pneu ne peut plus se rétablir. Les voitures influencent différemment le comportement des rouleaux, le tracé de la piste joue également un rôle.