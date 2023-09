GP di Las Vegas: i tecnici sono preoccupati

Le solite lamentele di piloti e ingegneri sui pneumatici sono: I rulli si scaldano troppo e si consumano troppo. Nel prossimo Gran Premio di Las Vegas (18 novembre), il problema della gara illuminata potrebbe essere completamente diverso: in questo periodo dell'anno, le temperature notturne di dieci gradi sono normali, e non è raro che si raffreddino fino a pochi gradi. Le qualifiche di venerdì si svolgeranno a mezzanotte, mentre l'inizio della gara di sabato sera è previsto per le 22.00 locali.

In ogni caso, è molto difficile far funzionare al meglio gli pneumatici Pirelli nel 2023, ma Las Vegas è tutta un'altra cosa.

"Tutto dipenderà da quanto freddo farà davvero", dice Andrew Shovlin, ingegnere capo della Mercedes. "Se la temperatura della pista sarà a una cifra, allora potremo farci un'idea approssimativa di ciò che ci aspetta in base ai test invernali in Spagna. In quel caso sarà molto, molto difficile far scaldare bene gli pneumatici. Potremmo riscontrare un forte graining".

Il temuto fenomeno del "graining" lascia sempre perplessi piloti e ingegneri. Il graining si verifica quando un'auto inizia a scivolare e sul battistrada si formano piccoli granelli di gomma. Il graining può scomparire dopo pochi giri se il pilota è attento. Ma può anche peggiorare sempre di più, tanto da rendere indispensabile un cambio di pneumatici. Il graining è causato da un'interazione tra stile di guida, superficie della pista, assetto, carico di carburante e mescola del pneumatico.



A volte i talloni di gomma vengono smerigliati e il pneumatico si riprende perché la superficie del pneumatico è di nuovo pulita. A volte, invece, la gomma è talmente consumata che il pneumatico non riesce a riprendersi. Le auto influenzano il comportamento dei rulli in modo diverso e anche il tracciato gioca un ruolo importante.