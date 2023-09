GP de Las Vegas: os técnicos estão preocupados

As queixas habituais dos condutores e engenheiros sobre os pneus são: Os rolos ficam demasiado quentes e desgastam-se demasiado. No próximo Grande Prémio de Las Vegas (18 de novembro), o problema na corrida iluminada pode ser completamente diferente - nesta altura do ano, as temperaturas de dez graus à noite são normais e não é invulgar arrefecerem apenas alguns graus. A qualificação de sexta-feira terá lugar à meia-noite e o início da corrida no sábado à noite será às 22h00 locais.

De qualquer forma, está a ser muito complicado colocar os pneus Pirelli na melhor janela de funcionamento em 2023, mas Las Vegas é um jogo totalmente diferente.

"Tudo vai depender do frio que estiver realmente a fazer", diz Andrew Shovlin, engenheiro-chefe da Mercedes. "Se a temperatura da pista for de apenas um dígito, podemos ter uma ideia aproximada do que nos espera com base nos testes de inverno em Espanha. Nesse caso, será muito, muito difícil aquecer corretamente os pneus. Poderemos ter muitas granulações".

Uma e outra vez, o temido fenómeno de "granulação" deixa os pilotos e engenheiros perplexos. A granulação ocorre quando um carro começa a escorregar e se formam pequenos grãos de borracha no piso do pneu. O granulado pode desaparecer após algumas voltas se o condutor for cuidadoso. Mas também pode piorar cada vez mais, de tal forma que a mudança de pneus se torna essencial. A granulação é causada por uma interação entre o estilo de condução, a superfície da pista, a configuração, a carga de combustível e o composto do pneu.



Por vezes, os grânulos de borracha são triturados e o pneu recupera porque a superfície do pneu está novamente limpa. No entanto, por vezes, a borracha desaparece de tal forma que o pneu não consegue recuperar. Os carros influenciam o comportamento dos rolos de forma diferente e o traçado da pista também desempenha um papel importante.