Meilleures équipes de GP : Red Bull Racing rattrape rapidement son retard

Red Bull Racing a fait son entrée dans la catégorie reine en 2005. Quatre ans plus tard, Sebastian Vettel s'est imposé pour la première fois en Chine pour l'équipe de Milton Keynes, qui compte aujourd'hui 257 trophées des trois premiers sur 363 participations, ainsi que 93 meilleurs tours en course et 92 pole positions. Aucune écurie de GP n'a réalisé autant en si peu de temps depuis ses débuts.

A titre de comparaison : dans le même temps, c'est-à-dire de la Chine 2009 au Japon 2023, la fière Ferrari, l'écurie la plus performante de la Formule 1, n'a remporté que 34 victoires.

En 18 ans de Formule 1, RBR a remporté six coupes des constructeurs et jusqu'à présent six titres de champion du monde des pilotes (Sebastian Vettel de 2010 à 2013, Max Verstappen en 2021 et 2022). Sur cette période, Ferrari ne compte que deux titres de marque (2007 et 2008) et un titre de champion du monde des pilotes (2007 avec Kimi Räikkönen).

Mercedes-Benz a participé à la catégorie reine dès les années 1950 et a officiellement fait son retour en 2012. Lorsque la Formule 1 est entrée dans l'ère du turbohybride, la marque à l'étoile a dominé pendant des années, principalement grâce à d'excellents moteurs : Huit titres de constructeurs consécutifs, de 2014 à 2021, 112 victoires durant cette période (la coupe des constructeurs n'existe que depuis 1958).

Pendant la domination de Mercedes à partir de 2014, Red Bull Racing a dû se contenter de son partenaire Renault, qui avait raté le pas vers la nouvelle ère des moteurs. Ce n'est qu'avec le partenaire Honda que la situation s'est améliorée pour RBR.



Aujourd'hui, Red Bull Racing progresse de manière significative dans tous les classements. Voici un petit aperçu de la position de RBR par rapport aux écuries légendaires.



Participations aux GP

1. Ferrari 1068

2. McLaren 940

3. Williams 821

4. Lotus 606

5. Tyrrell 430

6. Renault 400

7e Brabham 394

8. Sauber 373

9. Red Bull Racing 363

10. Minardi 340



Pole-positions

1. Ferrari 246

2. McLaren 156

3. Mercedes 137

4. Williams 128

5. Lotus 107

6. Red Bull Racing 92

7. Renault 51

8e Brabham 39

9. Benetton 15

10. Tyrrell 10



Meilleurs tours en course

1. Ferrari 259

2. McLaren 163

3. Williams 133

4. Mercedes 104

5. Red Bull Racing 93

6. Lotus 76

7e Brabham 41

8. Benetton 36

9. Renault 33

10. Tyrrell 20



Victoires

1. Ferrari 243

2. McLaren 183

3. Mercedes 125

4. Williams 114

5. Red Bull Racing 107

6. Lotus 81

7. Brabham 35

8. Renault 35

9. Benetton 27

10. Tyrrell 23



Classements sur le podium

1. Ferrari 803

2. McLaren 499

3. Williams 313

4. Mercedes 287

5. Red Bull Racing 257

6. Lotus 197

7e Brabham 124

8. Renault 103

9. Benetton 102

10. Tyrrell 77



Victoires en Coupe des constructeurs

1. Ferrari 16

2. Williams 9

3. McLaren 8

4. Mercedes 8

5. Lotus 7

6. Red Bull Racing 6

7. Cooper 2

8. Brabham 2

9. Renault 2

10. Vanwall 1

11. BRM 1

12. Matra 1

13. Tyrrell 1

14. Benetton 1

15. BrawnGP 1