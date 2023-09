Migliori squadre GP: la Red Bull Racing recupera rapidamente terreno

Max Verstappen si è assicurato un'altra vittoria nella Coppa Costruttori per la Red Bull Racing con la sua vittoria in Giappone. Nessun'altra scuderia ha avuto un successo così rapido. La RBR sta recuperando molto su tutte le classifiche.

La Red Bull Racing ha fatto il suo ingresso nella classe regina nel 2005, quattro anni dopo Sebastian Vettel ha vinto per la prima volta in Cina per il team di Milton Keynes, ora ci sono già 257 trofei dei primi tre classificati su 363 presenze, oltre a 93 migliori giri di gara e 92 pole position. Nessuna squadra di GP ha ottenuto così tanto in così poco tempo dal suo debutto.

A titolo di confronto, nello stesso periodo, dalla Cina 2009 al Giappone 2023, l'orgogliosa Ferrari, la scuderia di Formula Uno di maggior successo, ha ottenuto solo 34 vittorie.

In 18 anni di Formula Uno, la RBR ha vinto sei Coppe Costruttori e finora sei Campionati del Mondo Piloti (Sebastian Vettel dal 2010 al 2013, Max Verstappen 2021 e 2022). In questo periodo, la Ferrari può vantare solo due titoli di marca (2007 e 2008) e un titolo mondiale piloti (2007 con Kimi Räikkönen).

La Mercedes-Benz ha partecipato alla classe regina negli anni Cinquanta ed è tornata ufficialmente nel 2012. Quando la Formula 1 è entrata nell'era turbo-ibrida, il marchio con la stella ha dominato per anni, soprattutto grazie a motori eccezionali: Otto titoli costruttori di fila, dal 2014 al 2021, 112 vittorie in quell'arco di tempo (la Coppa Costruttori esiste solo dal 1958).

Durante il dominio Mercedes dal 2014 in poi, la Red Bull Racing ha dovuto accontentarsi del partner Renault, che ha dormito nel passaggio alla nuova era dei motori. Solo con il partner Honda le cose hanno iniziato a migliorare per la RBR.



Ora la Red Bull Racing sta guadagnando significativamente in tutte le classifiche. Ecco una breve panoramica della posizione della RBR rispetto alle squadre leggendarie.



Presenze nei GP

1° Ferrari 1068

2° McLaren 940

3° Williams 821

4° Lotus 606

5° Tyrrell 430

6° Renault 400

7° Brabham 394

8° Sauber 373

9° Red Bull Racing 363

10° Minardi 340



Pole position

1° Ferrari 246

2° McLaren 156

3° Mercedes 137

4. Williams 128

5° Lotus 107

6° Red Bull Racing 92

7° Renault 51

8° Brabham 39

9. Benetton 15

10° Tyrrell 10



I giri più veloci in gara

1. Ferrari 259

2° McLaren 163

3° Williams 133

4° Mercedes 104

5° Red Bull Racing 93

6° Lotus 76

7° Brabham 41

8° Benetton 36

9° Renault 33

10° Tyrrell 20



Vittorie

1. Ferrari 243

2° McLaren 183

3° Mercedes 125

4. Williams 114

5° Red Bull Racing 107

6° Lotus 81

7° Brabham 35

8° Renault 35

9° Benetton 27

10° Tyrrell 23



Piazzamenti sul podio

1° Ferrari 803

2° McLaren 499

3° Williams 313

4° Mercedes 287

5° Red Bull Racing 257

6° Lotus 197

7° Brabham 124

8° Renault 103

9° Benetton 102

10° Tyrrell 77



Vittorie nella Coppa Costruttori

1. Ferrari 16

2. Williams 9

3° McLaren 8

4° Mercedes 8

5. Lotus 7

6° Red Bull Racing 6

7. Cooper 2

Brabham 2

9. Renault 2

10° Vanwall 1

11. BRM 1

12. Matra 1

13. tyrrell 1

14. Benetton 1

15. BrawnGP 1