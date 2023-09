Melhores equipas de GP: a Red Bull Racing aproxima-se rapidamente

Max Verstappen assegurou mais uma vitória na Taça dos Construtores para a Red Bull Racing com a sua vitória no Japão. Nenhuma outra equipa de corridas foi tão bem sucedida tão rapidamente. A RBR está a recuperar significativamente em todas as tabelas de classificação.

A Red Bull Racing entrou na categoria rainha em 2005. Quatro anos mais tarde, Sebastian Vettel venceu pela primeira vez na China para a equipa de Milton Keynes. Neste momento, já são 257 os troféus dos três primeiros classificados em 363 participações, mais 93 melhores voltas de corrida e 92 pole positions. Nenhuma equipa de GP conseguiu tanto em tão pouco tempo desde a sua estreia.

Em comparação, no mesmo período, da China 2009 ao Japão 2023, a orgulhosa Ferrari, a equipa de corridas mais bem sucedida da Fórmula 1, conseguiu apenas 34 vitórias.

Em 18 anos de corridas de Fórmula 1, a RBR ganhou seis Taças dos Construtores e, até agora, seis títulos do Campeonato do Mundo de Pilotos (Sebastian Vettel 2010 a 2013, Max Verstappen 2021 e 2022). Neste período, a Ferrari só pode orgulhar-se de dois títulos da marca (2007 e 2008) e de um título do Campeonato do Mundo de Pilotos (2007 com Kimi Räikkönen).

A Mercedes-Benz competiu na categoria rainha nos anos 50 e regressou oficialmente em 2012. Com a entrada da Fórmula 1 na era turbo-híbrida, a marca da estrela dominou durante anos, sobretudo graças aos seus excelentes motores: Oito títulos de construtores consecutivos, de 2014 a 2021, 112 vitórias nesse período (a Taça dos Construtores só existe desde 1958).

Durante o domínio da Mercedes, a partir de 2014, a Red Bull Racing teve de se contentar com a parceira Renault, que tinha adormecido na transição para a nova era dos motores. Só com o parceiro Honda é que as coisas começaram a melhorar para a RBR.



Agora, a Red Bull Racing está a obter ganhos significativos em todas as classificações. Aqui está um breve resumo da posição da RBR em comparação com as equipas de corrida lendárias.



Aparições em GPs

1º Ferrari 1068

2º McLaren 940

3º Williams 821

4º Lotus 606

5º Tyrrell 430

6º Renault 400

7º Brabham 394

8º Sauber 373

9º Red Bull Racing 363

10º Minardi 340



Posições da pole

1º Ferrari 246

2º McLaren 156

3º Mercedes 137

4º Williams 128

5º Lotus 107

6º Red Bull Racing 92

7º Renault 51

8º Brabham 39

9ª Benetton 15

10º Tyrrell 10



Voltas mais rápidas da corrida

1º Ferrari 259

2º McLaren 163

3º Williams 133

4º Mercedes 104

5º Red Bull Racing 93

6º Lotus 76

7º Brabham 41

8º Benetton 36

9º Renault 33

10º Tyrrell 20



Vitórias

1. Ferrari 243

2º McLaren 183

3º Mercedes 125

4. Williams 114

5º Red Bull Racing 107

6º Lotus 81

7º Brabham 35

8º Renault 35

9º Benetton 27

10º Tyrrell 23



Pódio

1º Ferrari 803

2º McLaren 499

3º Williams 313

4º Mercedes 287

5º Red Bull Racing 257

6º Lotus 197

7º Brabham 124

8º Renault 103

9º Benetton 102

10º Tyrrell 77



Vitórias na Taça dos Construtores

1. Ferrari 16

2. Williams 9

3º McLaren 8

4º Mercedes 8

5. Lotus 7

6º Red Bull Racing 6

7. Cooper 2

Brabham 2

9. Renault 2

10º Vanwall 1

11º BRM 1

12ª Matra 1

13. Tyrrell 1

14. Benetton 1

15. BrawnGP 1