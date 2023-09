George Russell (Mercedes) : Les sanctions de la FIA sont-elles inutiles ?

Nous constatons régulièrement qu'une pénalité de temps infligée par les commissaires de course reste sans conséquence et devient donc inutile. Le pilote Mercedes George Russell a une proposition à faire.

Dans la Formule 1 moderne, celui qui bouscule son adversaire, qui dépasse son rival en dehors de la piste et gagne ainsi une place sans autorisation, reçoit souvent une pénalité de cinq secondes. Celle-ci est soit purgée lors de l'arrêt au stand suivant, soit - si le pilote ne doit plus changer de pneus - ajoutée à son temps de course.

Les régulateurs peuvent varier la peine : Il est également possible d'infliger une pénalité de dix secondes, voire une pénalité de stop-and-go, c'est-à-dire que le pilote doit rentrer au stand (sans pouvoir changer de pneus) et y purger la pénalité. Entre les deux, il y a la pénalité de passage, lorsque le pilote doit passer une fois par la voie des stands avant de réintégrer le peloton. Perte de temps entre 20 et 30 secondes selon le circuit.

Seulement voilà : nous avons vu à plusieurs reprises un pilote prendre suffisamment d'avance sur ses poursuivants pour qu'une pénalité de cinq ou même dix secondes ne lui fasse pas perdre de place et n'ait donc plus de sens.

L'Anglais George Russell est l'un des directeurs de l'association des pilotes GPDA (Grand Prix Drivers' Association). Sa parole a du poids auprès de ses collègues pilotes et aussi auprès de la Fédération internationale du sport automobile (FIA). Et le vainqueur du GP de São Paulo 2022 aurait une idée de la manière dont une sanction ferait vraiment mal.

Russell au Japon lors d'une rencontre avec les médias : "En principe, la sanction devrait toujours être proportionnelle à la faute commise. Mais je pense que si la faute est grave, il faut la sanctionner plus sévèrement qu'une simple pénalité de cinq secondes. Nous avons le moyen de la pénalité de passage et nous devrions peut-être l'utiliser plus souvent".





GP du Japon, Circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5