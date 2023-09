George Russell (Mercedes): Sanzioni FIA inutili?

Più volte abbiamo visto che una penalità di tempo comminata dai commissari di gara non ha conseguenze e diventa quindi priva di significato. Il pilota della Mercedes George Russell ha un suggerimento.

Nella Formula 1 moderna, chi urta un avversario o sorpassa un rivale fuori pista, guadagnando così una posizione senza autorizzazione, riceve spesso una penalità di cinque secondi. Questa viene scontata al pit stop successivo oppure, se il pilota non deve cambiare gli pneumatici, viene aggiunta al tempo di gara.

Il regolamento può variare l'entità della penalità: È possibile anche una penalità di dieci secondi, fino a una penalità di stop-and-go, se il pilota deve entrare ai box (senza poter cambiare gli pneumatici) e scontare la penalità lì. In mezzo c'è la penalità drive-through, quando il pilota deve attraversare una volta la corsia dei box e poi rientrare in pista. La perdita di tempo varia tra i 20 e i 30 secondi, a seconda della pista.

L'unico problema è che è capitato più volte che un pilota guadagnasse un vantaggio sufficiente sugli inseguitori, tanto che una penalità di cinque o addirittura dieci secondi rimane senza perdita di posizione e quindi non ha più senso.

L'inglese George Russell è uno dei direttori della GPDA (Grand Prix Drivers' Association). La sua parola ha un peso presso i suoi colleghi piloti e anche presso la FIA, l'organo di governo mondiale dello sport automobilistico. E il vincitore del GP di San Paolo del 2022 avrebbe un'idea di quanto una penalizzazione possa far male.

Russell ha dichiarato in Giappone in un incontro con i media: "In linea di principio, la sanzione dovrebbe sempre essere proporzionata all'infrazione. Ma credo che se il fallo è grave, allora dovrebbe essere punito più severamente di una semplice penalità di cinque secondi. Abbiamo i mezzi della penalità di drive-through e forse dovremmo usarla più spesso".





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5