George Russell (Mercedes): As sanções da FIA são inúteis?

Na Fórmula 1 moderna, qualquer pessoa que choque com um adversário ou ultrapasse um rival fora da pista, ganhando assim um lugar sem autorização, recebe frequentemente uma penalização de cinco segundos. Esta é cumprida na paragem nas boxes seguinte ou - se o piloto não tiver de mudar de pneus - é adicionada ao seu tempo de corrida.

Os responsáveis pelas regras podem variar o montante da penalização: Também é possível uma penalização de dez segundos, até uma penalização de stop-and-go, se o piloto tiver de entrar nas boxes (sem poder mudar de pneus) e cumprir a penalização aí. Entre estas, existe a sanção de drive-through, em que o condutor tem de passar uma vez pela via das boxes e depois regressar à pista. A perda de tempo varia entre 20 e 30 segundos, consoante a pista.

O único problema é que já vimos várias vezes um piloto ganhar uma vantagem suficientemente grande sobre os seus perseguidores para que uma penalização de cinco ou mesmo de dez segundos permaneça sem perda de posição e deixe de fazer sentido.

O inglês George Russell é um dos directores da GPDA (Grand Prix Drivers' Association). A sua palavra tem peso junto dos seus colegas pilotos e também da FIA, a entidade que rege o desporto automóvel a nível mundial. E o vencedor do GP de São Paulo de 2022 teria uma ideia de como uma penalização seria realmente prejudicial.

Russell, no Japão, numa conferência de imprensa: "Em princípio, a sanção deve ser sempre proporcional à infração. Mas penso que se a falta for grave, deve ser punida mais severamente do que apenas uma penalização de cinco segundos. Temos a possibilidade de aplicar a sanção de drive-through e talvez devêssemos utilizá-la com mais frequência".





