Timo Glock à propos de Sergio Pérez : "Mentalement, je suis à terre

En remportant la 13e victoire de la saison (en 16 Grands Prix) au Japon, Max Verstappen a assuré à son équipe Red Bull Racing une victoire anticipée dans la Coupe des constructeurs. Cela force également le respect de Timo Glock, 91 fois participant à un GP.

L'ancien pilote d'usine Toyota, dixième du championnat du monde en 2008 et 2010, travaille aujourd'hui comme expert GP pour ses collègues de la chaîne allemande Sky et déclare dans son analyse post-course de Suzuka : "Le fait de remporter le titre si tôt dans la saison prouve une fois de plus l'incroyable domination de Max Verstappen et de Red Bull Racing. Le fait que Max aurait pu remporter le classement par équipes avec ses seuls points en dit long. Je pense que nous avons déjà vu de nombreuses années où les équipes ont dominé, mais RBR a fait encore mieux cette saison".

"La manière dont Red Bull Racing a défendu avec succès son titre est extrêmement impressionnante. L'écurie n'a presque pas fait d'erreurs, elle a toujours été au top sur le plan stratégique et n'a pas connu de problèmes techniques significatifs, on ne peut que lui tirer notre chapeau".

Mais le Lindenfels de 41 ans dit aussi : "Sergio Pérez, après un bon début de saison, a extrêmement baissé. Il n'a même plus l'ombre d'une chance face à Verstappen et, petit à petit, on lui a montré ses limites, c'est pourquoi il devrait être assez abattu mentalement. Les erreurs commises par le Mexicain sont parfois incompréhensibles au vu de son expérience et le placent dans une position difficile".



"Néanmoins, Red Bull Racing a clairement indiqué que Pérez sera toujours aux côtés de Verstappen l'année prochaine. On met en avant certains pilotes comme Daniel Ricciardo, Liam Lawson ou Yuki Tsunoda, qui pourraient prendre le relais si Sergio ne fait pas un bon travail l'année prochaine non plus, ce qui ne le mettrait probablement pas en bonne position en cas de renouvellement de contrat".





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5