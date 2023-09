Timo Glock su Sergio Pérez: "Mentalmente giù".

L'ex pilota di Formula 1 Timo Glock guarda alla magnifica prestazione del campione del mondo Max Verstappen in Giappone e non capisce perché il suo compagno di squadra della Red Bull Racing Sergio Pérez sia così indietro.

Con la vittoria numero 13 (in 16 Gran Premi) in Giappone, Max Verstappen si è assicurato una prima vittoria nella Coppa Costruttori per il suo team Red Bull Racing. Questo porta molto rispetto anche a Timo Glock, 91 volte partecipante a un GP.

L'ex pilota della Toyota, che si è classificato decimo nei Campionati del Mondo 2008 e 2010, ora lavora come opinionista di GP per i suoi colleghi di Sky in Germania e dice nella sua recensione della gara di Suzuka: "Vincere il titolo in questa fase iniziale della stagione dimostra ancora una volta l'incredibile dominio di Max Verstappen e della Red Bull Racing. Il fatto che Max avrebbe potuto vincere il campionato a squadre solo con i suoi punti la dice lunga. Penso che abbiamo visto molti anni in cui i team hanno dominato, ma la RBR ha fatto di meglio in questa stagione".

"Il modo in cui la Red Bull Racing ha difeso con successo il titolo è estremamente impressionante. La squadra corse non ha commesso quasi nessun errore, è sempre al top dal punto di vista strategico e non ha avuto problemi tecnici significativi, quindi c'è solo da togliersi il cappello".

Ma il 41enne di Lindenfels dice anche: "Sergio Pérez è caduto molto in basso dopo un buon inizio di stagione. Non ha più alcuna possibilità contro Verstappen e i suoi limiti gli sono stati mostrati sempre di più, per cui deve essere molto giù mentalmente. Alcuni degli errori che il messicano sta commettendo sono incomprensibili data la sua esperienza e lo mettono in una posizione difficile".



"Tuttavia, la Red Bull Racing ha detto chiaramente che Pérez continuerà ad affiancare Verstappen anche il prossimo anno. Stanno schierando alcuni piloti come Daniel Ricciardo, Liam Lawson o Yuki Tsunoda che potrebbero subentrare se Sergio non dovesse fare un buon lavoro nemmeno l'anno prossimo, cosa che probabilmente non lo metterebbe in una buona posizione in caso di rinnovo del contratto."





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5