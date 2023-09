Timo Glock sobre Sergio Pérez: "Mentalmente em baixo".

O antigo piloto de Fórmula 1 Timo Glock recorda o magnífico desempenho do campeão do mundo Max Verstappen no Japão e não compreende por que razão o seu companheiro de equipa na Red Bull Racing, Sergio Pérez, está a ficar tão para trás.

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

Com a vitória número 13 (em 16 Grandes Prémios) no Japão, Max Verstappen assegurou uma vitória antecipada na Taça dos Construtores para a sua equipa Red Bull Racing. Este facto também merece o respeito de Timo Glock, que já participou 91 vezes num GP.

O antigo piloto da Toyota, que terminou em décimo lugar nos Campeonatos do Mundo de 2008 e 2010, trabalha agora como comentador de GP para os seus colegas da Sky na Alemanha e diz na sua análise da corrida de Suzuka: "Ganhar o título nesta fase inicial da época prova mais uma vez o incrível domínio de Max Verstappen e da Red Bull Racing. O facto de o Max poder ter ganho o campeonato de equipas só com os seus pontos diz tudo. Penso que já vimos muitos anos em que as equipas dominaram, mas a RBR foi ainda melhor esta época."

"A forma como a Red Bull Racing defendeu com sucesso o título é extremamente impressionante. A equipa de corrida quase não cometeu erros, está sempre no topo estrategicamente e não teve problemas técnicos significativos, por isso só podemos tirar o chapéu."

Mas o piloto de 41 anos de Lindenfels também diz: "Depois de um bom início de época, Sergio Pérez caiu a pique. Já não tem qualquer hipótese contra Verstappen e, pouco a pouco, os seus limites têm-lhe sido mostrados cada vez mais, razão pela qual deve estar mentalmente muito em baixo. Alguns dos erros que o mexicano está a cometer são incompreensíveis tendo em conta a sua experiência e colocam-no numa posição difícil."



"No entanto, a Red Bull Racing disse claramente que Pérez continuará a sentar-se ao lado de Verstappen no próximo ano. Estão a preparar alguns pilotos como Daniel Ricciardo, Liam Lawson ou Yuki Tsunoda para assumirem o lugar se Sergio também não fizer um bom trabalho no próximo ano, o que provavelmente não o colocaria numa boa posição se o seu contrato fosse renovado."





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5