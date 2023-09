Fernando Alonso au Japon : un temps de réaction incompréhensible

Même à 42 ans, Fernando Alonso est toujours en pleine possession de ses moyens. On l'a vu lors de la retransmission du Grand Prix du Japon. Après le départ de la course sur le circuit de Suzuka, la Formule 1 a affiché la vitesse à laquelle l'Espagnol a réagi à l'extinction des feux de départ.

Pour rappel, au départ d'une course de Formule 1, cinq feux rouges s'allument à une seconde d'intervalle. Lorsque les cinq feux sont rouges, la course est autorisée par l'extinction de tous les feux, qui peut intervenir à un intervalle compris entre trois dixièmes de seconde et trois secondes après l'allumage du cinquième feu. L'heure exacte est déterminée de manière aléatoire. Tout cela se fait de manière automatisée.

Résultat au Japon : le temps de réaction de la star d'Aston Martin n'a été que de 0,27 seconde.

Le record officiel depuis le relevé de cette valeur est de 0,201 seconde, établi par le pilote Mercedes de l'époque, Valtteri Bottas, en Autriche en 2017.

Cependant, les régulateurs de la Fédération internationale du sport automobile (FIA) considèrent toute valeur inférieure à 0,2 seconde comme un départ anticipé, car ils affirment qu'aucun pilote ne peut réagir aussi rapidement et que le débrayage à un moment aussi précoce est donc le fruit de la spéculation.



Le graphique de la F1 à Suzuka a également montré que l'Aston Martin de Fernando Alonso accélérait à 100 km/h en 2,73 secondes et à 200 km/h en 5,2 secondes.





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5