Fernando Alonso in Giappone: tempi di reazione incredibili

Anche all'età di 42 anni, Fernando Alonso è in piena forma. Questo è stato evidente anche durante la trasmissione del Gran Premio del Giappone. Dopo la partenza della gara sul circuito di Suzuka, la Formula 1 ha mostrato la rapidità con cui lo spagnolo ha reagito allo spegnimento delle luci.

Come promemoria: alla partenza di una gara di Formula 1, cinque luci rosse si accendono a intervalli di un secondo. Quando tutte e cinque le luci del semaforo sono rosse, la gara si sblocca con lo spegnimento di tutte le luci, che può avvenire a intervalli compresi tra tre decimi di secondo e tre secondi dopo l'accensione della quinta luce. L'ora esatta è determinata in modo casuale. Tutto questo avviene automaticamente.

Risultato in Giappone: il tempo di reazione della Aston Martin Star è stato di soli 0,27 secondi.

Il record ufficiale da quando è stato rilevato questo dato è di 0,201 secondi, stabilito dall'allora pilota Mercedes Valtteri Bottas in Austria nel 2017.

Tuttavia, l'ente normativo della FIA classifica qualsiasi dato inferiore a 0,2 secondi come falsa partenza, sostenendo che nessun pilota può reagire così rapidamente, quindi il disimpegno in una fase così precoce deve essere dovuto a una speculazione.



Il grafico della F1 a Suzuka ha anche mostrato che l'Aston Martin di Fernando Alonso ha accelerato a 100 km/h in 2,73 secondi e a 200 km/h in 5,2 secondi.





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5