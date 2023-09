Fernando Alonso no Japão: tempo de reação inacreditável

De vez em quando, a Fórmula 1 mostra o tempo de reação de um piloto ao apagar das luzes após o início do GP. No caso de Fernando Alonso, foi de apenas 0,27 segundos em Suzuka!

Mesmo aos 42 anos, Fernando Alonso está em plena forma. Isso também foi evidente durante a transmissão do Grande Prémio do Japão. Após o início da corrida no Circuito de Suzuka, a Fórmula 1 mostrou a rapidez com que o espanhol reagiu ao apagar das luzes.

Para relembrar: no início de uma corrida de Fórmula 1, cinco luzes vermelhas acendem-se em intervalos de um segundo. Quando todas as cinco luzes do semáforo estiverem vermelhas, a corrida é lançada com todas as luzes a apagarem-se, o que pode acontecer em intervalos entre três décimos de segundo e três segundos após o acendimento da quinta luz. O tempo exato é determinado ao acaso. Tudo isto é feito automaticamente.

Resultado no Japão: O tempo de reação da estrela Aston Martin foi de apenas 0,27 segundos.

O recorde oficial desde que este valor foi recolhido é de 0,201 segundos, estabelecido pelo então piloto da Mercedes, Valtteri Bottas, na Áustria, em 2017.

No entanto, o órgão de regras da FIA classifica qualquer valor abaixo de 0,2 segundos como uma falsa partida, argumentando que nenhum piloto pode reagir tão rapidamente, portanto, desengatar em um estágio tão precoce deve ser uma especulação.



O gráfico da F1 em Suzuka também mostrou que o Aston Martin de Fernando Alonso acelerou para 100 km/h em 2,73 segundos e para 200 km/h em 5,2 segundos.





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5