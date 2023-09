Transformation du circuit de Losail : prêt pour Verstappen & Co.

Le Losail International Circuit de Doha au Qatar, qui a été transformé à grands frais, accueillera le deuxième GP de Formule 1 après 2021 les 7 et 8 octobre, et l'événement MotoGP les 11 et 12 novembre. Le Qatar a connu son premier GP moto en 2004, en 2007, le désert a accueilli pour la première fois le coup d'envoi de la saison de MotoGP et en mars 2008, la piste de Losail a été le théâtre du premier GP moto sous les projecteurs de l'histoire. Même la Formule 1 était à la traîne par rapport aux deux-roues, puisque le premier GP de Formule 1 de nuit n'a eu lieu qu'en septembre 2008 à Singapour.

Depuis le 24 septembre, les travaux de transformation du circuit de Losail (que les Qataris appellent Lusail) sont terminés, a annoncé l'autorité chargée des travaux publics "Ashgal". Le développement du circuit et la construction des bâtiments principaux, des tribunes et des infrastructures ont été achevés. Le site a été présenté aux médias locaux le 24 septembre. Le GP de Formule 1 se déroule désormais à guichets fermés, mais il faut tenir compte du fait qu'il n'existe en fait que la tribune principale.

La piste s'étend comme auparavant sur 5,38 km et comporte 16 virages. C'est la seule piste du Moyen-Orient à accueillir la Formule 1 et le MotoGP. Jusqu'à présent, la Formule 1 n'a concouru qu'en novembre 2021 dans le Golfe Persique, lorsque la pandémie de Corona a rendu impossible de nombreux autres événements (notamment en Asie). Mais l'infrastructure du MotoGP était loin d'être suffisante pour le promoteur de la F1, Liberty Media. Ce n'est que lorsque des mises à niveau de plusieurs millions de dollars ont été convenues que Liberty Media a signé un contrat de Formule 1 de 10 ans, de 2023 à 2032.

Ing. Youssef Al Emadi, Projects Affairs Director d'Ashgal : "Nous sommes fiers qu'Ashgal ait été impliqué une fois de plus lorsqu'il s'est agi d'ouvrir la voie à l'un des événements sportifs les plus en vue du monde entier au Qatar".

Ing. Al Emdai a ajouté que l'ensemble des travaux de rénovation avaient été achevés en sept mois. L'infrastructure du circuit construit en 2003 a été modernisée, de nouvelles installations de service et des routes d'accès ont été construites.

Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai, président de la Qatar Motor and Motorcycle Federation et président du circuit international de Losail, a déclaré : "Grâce à la rénovation complète du circuit, nous avons désormais les qualifications pour les principales compétitions locales et internationales. Nous avons toutefois conservé le design original de la piste, car il est devenu populaire dans le monde entier. Mais nous avons reconstruit l'ensemble du site d'exploitation afin d'offrir aux fans de sport automobile un haut niveau d'efficacité".

Comme la Formule 1 occupait beaucoup d'espace pour le village VIP, l'ancien paddock a été agrandi à cet effet et le bâtiment des stands et le paddock ont été déplacés du côté gauche de la piste vers le côté droit.

Au total, des routes d'accès vers le nord, l'est et l'ouest d'une longueur totale de 21 km ont été reconstruites et mènent au carrefour Umm Ebairioya/Al Sakhama. Les routes principales en direction d'Al Majd Road sont encore en cours d'achèvement.

Les nouveaux bâtiments et installations occupent désormais environ 100.000 mètres carrés. Il y a une plus grande fan zone et des espaces VIP cinq étoiles, le nombre de places dans les tribunes et de places de parking a également été augmenté. De plus, il existe désormais pas moins de 50 stands.

La piste de course de 5,38 km a été entièrement refaite et repeinte.

De nouveaux trottoirs ont été construits, de nouvelles limites de piste, de nouvelles mesures de sécurité, un système d'éclairage amélioré, ainsi que 85 écrans électroniques externes et des panneaux d'éclairage. Trois nouveaux tunnels ont également été creusés au nord et au sud de la ligne, ainsi qu'un passage souterrain pour piétons. Toutes les exigences pour l'homologation de la FIA et de la FIM ont ainsi été remplies.

Au total, il y a maintenant environ 15.000 places de parking intérieures et extérieures, et 40.000 spectateurs peuvent être accueillis dans la tribune au départ/à l'arrivée et dans des tribunes temporaires dans les virages 1, 2 et 16.

Dans le cadre des travaux de transformation, la canopée de 60 mètres de diamètre et d'un poids de 330 tonnes a dû être déplacée, démontée et remontée. Une grue de 400 tonnes a été nécessaire pour cette manœuvre.

Le circuit de Losail a été achevé il y a plus de 20 ans en un peu plus d'un an et a coûté à l'époque environ 58 millions de dollars US à la "Qatar Motor and Motorcycle Federation" (QMMF). Les coûts de transformation se sont élevés à plusieurs fois cette somme. En effet, les Qataris n'ont pas lésiné sur les coûts ni sur les efforts pour établir de nouvelles normes au niveau mondial.

"Toute l'installation se trouve maintenant à un nouveau niveau", s'est étonné Geoff Dixon, Paddock Manager du MotoGP, lors d'une escale à Doha sur le chemin du GP d'Inde il y a dix jours.