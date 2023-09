Conversione del circuito di Losail: pronto per Verstappen & Co.

Per la seconda volta dopo il 2021, la Formula 1 gareggerà sul Losail International Circuit in Qatar (7 ottobre Sprint, 8 ottobre Gran Premio). Gli ampi lavori di ristrutturazione sono stati completati nei tempi previsti.

Il Losail International Circuit di Doha, in Qatar, ricostruito con costi enormi, ospiterà il 7-8 ottobre il secondo GP di Formula Uno dopo quello del 2021 e l'11-12 novembre il MotoGP. Il Qatar ha ospitato per la prima volta un GP di motociclismo nel 2004, il deserto ha ospitato per la prima volta la stagione della MotoGP nel 2007 e nel marzo 2008 il circuito di Losail ha ospitato il primo GP di motociclismo illuminato della storia. Anche la Formula 1 è rimasta indietro rispetto alle due ruote, perché il primo GP notturno di Formula 1 si è tenuto a Singapore solo nel settembre 2008.

Dal 24 settembre, i lavori di ricostruzione di Losail (i qatarini dicono: Lusail) sono stati completati, ha annunciato l'autorità per i lavori pubblici "Ashgal". L'ulteriore sviluppo del circuito e la costruzione degli edifici principali, delle tribune e delle infrastrutture sono stati completati. L'impianto è stato presentato ai media locali il 24 settembre. Il GP di Formula 1 è ora tutto esaurito, anche se va tenuto conto che esiste effettivamente solo la tribuna principale.

Come in precedenza, il tracciato si estende per 5,38 km e presenta 16 curve ed è l'unico in Medio Oriente a ospitare Formula 1 e MotoGP. La Formula 1 ha gareggiato nel Golfo Persico solo nel novembre 2021, quando la pandemia di Corona ha reso impossibili molti altri eventi (soprattutto in Asia). Ma le infrastrutture della MotoGP non erano sufficienti per il promotore della F1 Liberty Media. È stato solo quando sono stati concordati aggiornamenti multimilionari che Liberty Media ha firmato un contratto decennale per la Formula Uno dal 2023 al 2032.

L'Ing. Youssef Al Emadi, Direttore Progetti di Ashgal, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi che Ashgal sia stata ancora una volta coinvolta quando si è trattato di portare la pista in Qatar per uno degli eventi sportivi più importanti di tutto il mondo".

L'ingegnere Al Emdai ha aggiunto che l'intera ristrutturazione è stata completata in sette mesi. L'infrastruttura del circuito, costruito nel 2003, è stata migliorata e sono state realizzate nuove strutture di servizio e strade di accesso.

Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai, Presidente della Federazione automobilistica e motociclistica del Qatar e Presidente del Circuito Internazionale di Losail, ha dichiarato: "Con l'ampia ristrutturazione del circuito, ora abbiamo le qualifiche per le principali competizioni locali e internazionali. Tuttavia, abbiamo mantenuto il design originale del circuito, che è diventato popolare in tutto il mondo. Ma abbiamo ricostruito l'intera struttura in modo da poter offrire un alto livello di efficacia agli appassionati di motorsport".

Poiché la Formula Uno occupava molto spazio per il Villaggio VIP, il vecchio paddock è stato ampliato per questi scopi e l'edificio dei box e il paddock sono stati spostati dal lato sinistro a quello destro della pista.

In totale, sono state costruite nuove strade di accesso a nord, est e ovest, per una lunghezza totale di 21 km, che conducono all'incrocio Umm Ebairioya/Al Sakhama. Le strade principali verso Al Majd Road sono ancora in fase di completamento.

I nuovi edifici e le strutture occupano circa 100.000 metri quadrati. La fan zone e le aree VIP a 5 stelle sono più ampie e il numero di posti in tribuna e di parcheggi è stato aumentato. Inoltre, ora ci sono ben 50 box.

La pista di 5,38 km è stata completamente riasfaltata e riverniciata.

Sono stati costruiti nuovi marciapiedi, nuove delimitazioni della pista, nuove misure di sicurezza, un sistema di illuminazione migliorato, oltre a 85 schermi elettronici e pannelli luminosi esterni. Sono state inoltre scavate tre nuove gallerie a nord e a sud della pista, oltre a un sottopassaggio pedonale. Sono stati così soddisfatti tutti i requisiti per l'omologazione FIA e FIM.

Complessivamente, ora ci sono circa 15.000 posti auto al coperto e all'aperto, e 40.000 spettatori possono essere ospitati - sulla tribuna alla partenza/arrivo e sulle tribune temporaneamente erette nelle curve 1, 2 e 16.

Nel corso dei lavori di ricostruzione, è stato necessario spostare la tettoia con un diametro di 60 metri e un peso di 330 tonnellate. Per questa manovra è stata necessaria una gru da 400 tonnellate.

Il circuito di Losail è stato completato più di 20 anni fa in poco più di un anno e all'epoca è costato alla "Qatar Motor and Motorcycle Federation" (QMMF) circa 58 milioni di dollari USA. I costi di riconversione sono stati molti di più. Questo perché i qatarini non hanno risparmiato né spese né sforzi per stabilire nuovi standard a livello mondiale.

"L'intera struttura è ora a un nuovo livello", ha dichiarato Geoff Dixon, responsabile del paddock della MotoGP, durante una sosta a Doha per il GP d'India dieci giorni fa.