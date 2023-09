Conversão do Circuito de Losail: pronto para Verstappen & Co.

Pela segunda vez depois de 2021, a Fórmula 1 vai competir no Circuito Internacional de Losail, no Qatar (Sprint de 7 de outubro, Grande Prémio de 8 de outubro). As profundas obras de renovação foram concluídas dentro do prazo.

O Circuito Internacional de Losail, em Doha, no Qatar, que foi reconstruído com enormes custos, vai acolher o segundo GP de Fórmula 1 depois de 2021, a 7 e 8 de outubro, e o evento de MotoGP, a 11 e 12 de novembro. O Qatar acolheu pela primeira vez um GP de motociclismo em 2004, o deserto acolheu a abertura da temporada de MotoGP pela primeira vez em 2007 e, em março de 2008, a pista de Losail acolheu o primeiro GP de motociclismo com iluminação da história. Até a Fórmula 1 ficou para trás em relação às duas rodas, pois o primeiro GP noturno de Fórmula 1 só se realizou em Singapura, em setembro de 2008.

Desde 24 de setembro, as obras de reconstrução de Losail (Lusail, em catariano) estão concluídas, anunciou a autoridade responsável pelas obras públicas "Ashgal". O desenvolvimento do circuito e a construção dos principais edifícios, bancadas e infra-estruturas foram concluídos. As instalações foram reveladas aos meios de comunicação locais em 24 de setembro. O GP de Fórmula 1 está agora esgotado, embora se deva ter em conta que só existe efetivamente a bancada principal.

Tal como anteriormente, a pista tem uma extensão de 5,38 km e 16 curvas, sendo a única pista do Médio Oriente a acolher a Fórmula 1 e o MotoGP. A Fórmula 1 só competiu no Golfo Pérsico em novembro de 2021, quando a pandemia do coronavírus impossibilitou muitos outros eventos (especialmente na Ásia). Mas as infra-estruturas do MotoGP não eram suficientes para o promotor da F1, Liberty Media. Foi apenas quando foram acordadas actualizações multimilionárias que a Liberty Media assinou um contrato de 10 anos para a Fórmula 1, de 2023 a 2032.

Ing Youssef Al Emadi, Diretor de Assuntos de Projetos da Ashgal, afirmou: "Estamos orgulhosos por a Ashgal ter estado mais uma vez envolvida na realização da pista no Qatar para um dos eventos desportivos mais importantes do mundo".

O engenheiro Al Emdai acrescentou que todas as renovações foram concluídas em sete meses. As infra-estruturas do circuito, que foi construído em 2003, foram melhoradas e foram construídas novas instalações de serviço e estradas de acesso.

Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai, Presidente da Federação de Automobilismo e Motociclismo do Qatar e Presidente do Circuito Internacional de Losail, afirmou: "Com a extensa renovação do circuito, temos agora as condições para as principais competições locais e internacionais. No entanto, mantivemos o desenho original da pista, que se tornou popular em todo o mundo. Mas reconstruímos todas as instalações para podermos oferecer um elevado nível de eficácia aos adeptos dos desportos motorizados".

Uma vez que a Fórmula 1 ocupava muito espaço para a VIP Village, o antigo paddock foi alargado para este efeito e o edifício das boxes e o paddock foram deslocados do lado esquerdo para o lado direito da pista.

No total, foram construídas novas estradas de acesso a norte, este e oeste, com um comprimento total de 21 km, que conduzem ao cruzamento Umm Ebairioya/Al Sakhama. As estradas principais em direção a Al Majd Road ainda estão a ser concluídas.

Os novos edifícios e instalações ocupam atualmente cerca de 100 000 metros quadrados. A zona dos adeptos e as áreas VIP de 5 estrelas são maiores e o número de lugares nas bancadas e de estacionamento também foi aumentado. Para além disso, existem agora nada menos do que 50 boxes.

A pista de corrida de 5,38 km foi completamente repavimentada e pintada de novo.

Foram construídos novos pavimentos, novos limites para a pista, novas medidas de segurança, um sistema de iluminação melhorado, mais 85 ecrãs electrónicos exteriores e painéis luminosos. Foram também escavados três novos túneis a norte e a sul da pista, bem como um metro pedonal. Foram assim cumpridos todos os requisitos para a homologação FIA e FIM.

No total, existem agora cerca de 15.000 lugares de estacionamento interiores e exteriores e 40.000 espectadores podem agora ser acomodados - na bancada na partida/chegada e em bancadas temporariamente montadas nas curvas 1, 2 e 16.

No decurso dos trabalhos de reconstrução, a cobertura com um diâmetro de 60 metros e um peso de 330 toneladas teve de ser deslocada. Foi necessária uma grua de 400 toneladas para esta manobra.

O Circuito de Losail foi concluído há mais de 20 anos em pouco mais de um ano e custou à "Qatar Motor and Motorcycle Federation" (QMMF) cerca de 58 milhões de dólares americanos na altura. Os custos de conversão foram muitas vezes superiores a esse montante. Isto deve-se ao facto de os Catarianos não se terem poupado a despesas nem a esforços para estabelecer novos padrões a nível mundial.

"Toda a instalação está agora a um novo nível", admirou-se Geoff Dixon, Diretor do Paddock de MotoGP, durante uma paragem em Doha a caminho do GP da Índia há dez dias.