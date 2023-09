Sanzioni a causa dei motori: questi piloti devono tremare

In ordine sparso, rispondiamo alle domande dei nostri lettori sotto forma di "SPEEDWEEKipedia". Questa volta Kevin Strittmatter da Zurigo vuole sapere: "La FIA ha limitato il numero di parti del motore che un pilota può utilizzare durante la stagione. Potete indicare a che punto sono attualmente i piloti in termini di parti utilizzate, a sei weekend di GP dalla fine della stagione?".

Con piacere. Prima di tutto, un promemoria: nella classe regina sono consentite quattro power unit per pilota a stagione. Secondo l'articolo 28.2 del Regolamento Sportivo, si tratta in dettaglio di:

4 motori a combustione interna (ICE)

4 MGU-H (motor generation unit heat, generatore elettrico al turbocompressore),

4 MGU-K (unità di generazione del motore cinetico, generatore elettrico per l'energia di frenata)

4 turbocompressori

2 batterie

2 unità elettroniche di controllo

8 sistemi di scarico

In termini di penalità, è previsto quanto segue: se un pilota utilizza un numero di componenti del motore superiore a quello consentito, sarà minacciato di spostare la griglia di partenza in base all'articolo 28.3, di dieci posizioni in griglia per il primo elemento aggiuntivo (se, ad esempio, è previsto un quinto motore a combustione), di cinque posizioni in griglia per ogni ulteriore elemento aggiuntivo (se anche questi cinque non sono sufficienti).

Se un pilota viene penalizzato di oltre 15 posizioni in griglia in un fine settimana a causa dell'installazione di nuove parti del motore, deve automaticamente partire dal fondo.

In occasione del weekend di Suzuka, la Federazione Mondiale Autosport ha pubblicato l'elenco aggiornato delle parti del motore già in uso. Questo mostra che molti piloti, tra cui il campione del mondo Max Verstappen, hanno raggiunto il limite consentito per la maggior parte degli elementi del motore. Se d'ora in poi dovranno essere cambiati, è prevista una penalità. Verstappen, ad esempio, ha un margine di manovra solo per l'impianto di scarico.

Alcuni piloti i cui numeri sono superiori ai valori consentiti hanno già subito trasferimenti di penalità.



Limite consentito 2023

Motore, Turbo, MGU-H, MGU-K, Batteria, Unità di controllo, Scarico

4-4-4-4-2-2-8



Max Verstappen

4-4-4-4-2-2-5



Sergio Pérez

4-4-4-4-3-3-5



Charles Leclerc

4-4-4-4-3-4-6



Carlos Sainz

4-4-4-4-2-2-5



George Russell

4-4-4-4-2-2-4



Lewis Hamilton

4-4-4-4-2-2-5



Esteban Ocon

4-4-4-4-2-2-6



Pierre Gasly

4-4-4-4-2-2-5



Lando Norris

4-3-3-3-2-2-6



Oscar Piastri

4-4-4-4-2-2-5



Valtteri Bottas

4-4-4-4-2-2-6



Guanyu Zhou

5-5-5-4-2-3-6



Fernando Alonso

4-4-4-4-2-2-4



Lance Stroll

4-4-4-4-2-2-4



Kevin Magnussen

5-5-5-3-3-3-6



Nico Hülkenberg

5-5-5-5-2-3-6



Yuki Tsunoda

4-4-4-4-2-2-5



Liam Lawson

4-4-4-4-3-3-5



Alex Albon

4-4-4-4-2-2-5



Logan Sargeant

4-4-4-4-2-2-5