Sanções por causa dos motores: estes condutores devem tremer

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

Em ordem solta, respondemos às perguntas dos nossos leitores sob a forma de "SPEEDWEEKipedia". Desta vez, Kevin Strittmatter, de Zurique, quer saber: "A FIA limitou o número de peças de motor que um piloto pode utilizar durante a época. Pode mostrar qual é a situação atual dos pilotos em termos de peças utilizadas, seis fins-de-semana de GP antes do final da época?"

Com todo o gosto. Antes de mais, um lembrete - na categoria rainha, são permitidas quatro unidades de potência por piloto e por época. De acordo com o Artigo 28.2 do Regulamento Desportivo, estes são, em pormenor

4 motores de combustão interna (ICE)

4 MGU-H (unidade de geração de calor do motor, gerador elétrico no turbocompressor,

4 MGU-K (unidade de geração cinética do motor, gerador elétrico para a energia de travagem)

4 turbocompressores

2 baterias

2 unidades electrónicas de controlo

8 sistemas de escape

Em termos de penalizações, está estipulado o seguinte: Se um piloto utilizar mais componentes de motor do que o permitido, será ameaçado com uma mudança na grelha de partida de acordo com o artigo 28.3, de dez posições de grelha para o primeiro elemento adicional (se, por exemplo, for necessário um quinto motor de combustão), de cinco posições de grelha para cada elemento adicional (se mesmo estes cinco não forem suficientes).

Se um piloto for penalizado em mais de 15 posições de grelha num fim de semana devido à instalação de novas peças de motor, terá automaticamente de partir de trás.

No fim de semana de Suzuka, a Autosport World Federation publicou a lista actualizada das peças de motor já utilizadas. Isso mostra que muitos pilotos, incluindo o campeão mundial Max Verstappen, atingiram o limite permitido para a maioria dos elementos do motor. Se tiverem de ser alterados a partir de agora, haverá uma penalização. Verstappen, por exemplo, só tem margem de manobra no que respeita ao sistema de escape.

Alguns pilotos cujos números estão acima dos valores permitidos já tiveram transferências de penalizações.



Limite permitido 2023

Motor, Turbo, MGU-H, MGU-K, Bateria, Unidade de Controlo, Escape

4-4-4-4-2-2-8



Max Verstappen

4-4-4-4-2-2-5



Sergio Pérez

4-4-4-4-3-3-5



Charles Leclerc

4-4-4-4-3-4-6



Carlos Sainz

4-4-4-4-2-2-5



George Russell

4-4-4-4-2-2-4



Lewis Hamilton

4-4-4-4-2-2-5



Esteban Ocon

4-4-4-4-2-2-6



Pierre Gasly

4-4-4-4-2-2-5



Lando Norris

4-3-3-3-2-2-6



Óscar Piastri

4-4-4-4-2-2-5



Valtteri Bottas

4-4-4-4-2-2-6



Guanyu Zhou

5-5-5-4-2-3-6



Fernando Alonso

4-4-4-4-2-2-4



Lance Stroll

4-4-4-4-2-2-4



Kevin Magnussen

5-5-5-3-3-3-6



Nico Hülkenberg

5-5-5-5-2-3-6



Yuki Tsunoda

4-4-4-4-2-2-5



Liam Lawson

4-4-4-4-3-3-5



Alex Albon

4-4-4-4-2-2-5



Logan Sargeant

4-4-4-4-2-2-5