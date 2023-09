Fred Vasseur (Ferrari) chez McLaren : Effet boule de neige

Ferrari et McLaren ont marqué beaucoup de points lors des deux dernières manches du championnat du monde à Singapour et au Japon : 57 chacun, plus que le leader du championnat Red Bull Racing (40). Le directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, évalue la situation.

Red Bull Racing domine le championnat du monde de Formule 1 2023 et a de nouveau remporté le trophée des constructeurs grâce à la victoire de Max Verstappen à Suzuka. Mais comme RBR a faibli à Singapour, Ferrari et McLaren ont marqué plus de points (57) que le champion du monde Red Bull Racing (40) lors des Grands Prix de Singapour et du Japon. Nous avons voulu demander à Fred Vasseur, le directeur de l'équipe Ferrari à Suzuka, comment il évaluait le rapport de force.

"La forte performance de McLaren au Japon n'est pas une surprise pour moi", a déclaré le Français après les 2e (Lando Norris) et 4e (Oscar Piastri) places à Suzuka. "McLaren a connu d'énormes problèmes en début de saison, mais les gens ont peut-être oublié qu'ils étaient déjà apparus sur la deuxième ligne de la grille en Espagne".

"McLaren a sans aucun doute progressé, mais il ne s'agit pas toujours du potentiel pur d'une voiture ou de savoir si un circuit convient mieux à une voiture de course ou à une autre. Pour moi, il s'agit aussi de la facilité de conduite : si tu fais un pas en avant avec ta voiture, cela aide automatiquement les pilotes, car ils peuvent prendre davantage confiance dans la voiture. C'est un effet boule de neige".

"En ce qui nous concerne, nous avons fait des progrès considérables en matière de gestion des pneus. Dans la première partie de la saison, nous avons eu à déplorer une usure des pneus plus importante que nos adversaires. Nous avons ensuite développé et travaillé sur les réglages de manière ciblée afin que nos pilotes puissent garder les pneus en vie plus longtemps. Ce travail porte aujourd'hui ses fruits".





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5