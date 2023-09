Fred Vasseur (Ferrari) alla McLaren: Effetto palla di neve

La Red Bull Racing domina il Campionato del Mondo di Formula 1 2023 e ha vinto nuovamente la Coppa Costruttori con la vittoria di Max Verstappen a Suzuka. Ma poiché la RBR si è indebolita a Singapore, Ferrari e McLaren hanno ottenuto più punti nei Gran Premi di Singapore e del Giappone (57) rispetto alla Red Bull Racing campione del mondo (40). Abbiamo voluto sapere dal boss della scuderia Ferrari Fred Vasseur a Suzuka cosa ne pensasse dell'equilibrio di potenza.

"La forte prestazione della McLaren in Giappone non mi sorprende", ha detto il francese dopo il secondo posto (Lando Norris) e il quarto (Oscar Piastri) a Suzuka. "La McLaren ha avuto enormi problemi all'inizio della stagione, ma forse la gente ha dimenticato che in Spagna erano già in seconda fila sulla griglia di partenza".

"La McLaren ha indubbiamente fatto un passo avanti, ma non si tratta sempre del puro potenziale di una vettura o del fatto che una pista si adatti meglio a una macchina da corsa o a un'altra. Per me è anche una questione di guidabilità: se si fa un passo avanti con la propria vettura, questo aiuta automaticamente anche i piloti, perché possono prendere più confidenza con la macchina. È un effetto palla di neve".

"Per quanto ci riguarda, abbiamo fatto notevoli progressi in termini di gestione degli pneumatici. Nella prima parte della stagione, l'usura degli pneumatici era maggiore rispetto ai nostri avversari. Poi abbiamo sviluppato e lavorato in modo specifico sull'assetto per consentire ai nostri piloti di mantenere i rulli più a lungo. Questo lavoro sta dando i suoi frutti.





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5