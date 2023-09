Fred Vasseur (Ferrari) para a McLaren: Efeito bola de neve

A Ferrari e a McLaren marcaram muitos pontos nas duas últimas rondas do Campeonato do Mundo em Singapura e no Japão: 57 cada, mais do que a líder do Campeonato do Mundo, a Red Bull Racing (40). O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, avalia a situação.

A Red Bull Racing domina o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2023 e voltou a ganhar a Taça dos Construtores com a vitória de Max Verstappen em Suzuka. Mas porque a RBR enfraqueceu em Singapura, a Ferrari e a McLaren marcaram mais pontos nos Grandes Prémios de Singapura e do Japão (57) do que a campeã mundial Red Bull Racing (40). Quisemos saber junto do chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, em Suzuka, o que achava do equilíbrio de forças.

"O forte desempenho da McLaren no Japão não é surpresa para mim", disse o francês depois de terminar em 2º (Lando Norris) e 4º (Oscar Piastri) em Suzuka. "A McLaren teve grandes problemas no início da temporada, mas as pessoas podem ter esquecido que eles já estavam na segunda fila da grelha em Espanha".

"A McLaren, sem dúvida, deu um passo à frente, mas nem sempre se trata do potencial puro de um carro ou se uma pista se adapta melhor a um carro de corrida ou a outro. Para mim, também tem a ver com a facilidade de condução: se dermos um passo em frente com o nosso carro, isso também ajuda automaticamente os pilotos, porque podem ficar mais confiantes no carro. É um efeito de bola de neve".

"No que nos diz respeito, fizemos progressos significativos em termos de gestão dos pneus. Na primeira parte da época, tivemos um maior desgaste dos pneus do que os nossos adversários. Depois, desenvolvemos e trabalhámos especificamente no set-up para que os nossos pilotos pudessem manter os rolos vivos durante mais tempo. Este trabalho está agora a dar frutos.





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5