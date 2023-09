Adrian Newey: Remordimientos sobre Ferrari, Hamilton y Alonso

Max Verstappen se asegurará casi con total seguridad su tercer título mundial consecutivo en Catar a principios de octubre. Con su 48º triunfo en un Gran Premio, el holandés de 25 años ya lo ha asegurado todo para su equipo Red Bull Racing: la sexta victoria en la Copa de Constructores.

Al mismo tiempo, el éxito de Verstappen en Japón fue otro hito en la fabulosa carrera del diseñador de coches de carreras Adrian Newey, de 64 años. Por 207ª vez en la categoría reina, un coche de carreras del que Newey es responsable ha ganado.

El tranquilo británico afirma: "Desde niño soñaba con ser ingeniero y trabajar en el automovilismo. Cuando conseguí mi primer trabajo en el mundo del motor como ingeniero y me pagaron mi primer sueldo, fue todo un acontecimiento".

"Todo lo demás fue un extra", añadió el modesto británico. Y admitió que, aunque disfruta con su trabajo, el final está a la vista. "Tengo la suerte de hacer lo que siempre he querido y disfruto con mi trabajo. Mientras Red Bull esté contenta y yo siga disfrutando, seguiré".

La carrera del hombre que prefiere estar ante la mesa de dibujo que sentado frente a la pantalla del ordenador no tiene parangón. Pero está claro que Newey se arrepiente de algunas cosas, como cuenta en el podcast de Fórmula 1 Beyond The Grid. Por ejemplo, Adrian dice: "Ferrari se acercó a mí cuando todavía estaba trabajando en IndyCar a mediados de la década de 1980, y eso fue seguido por otras ofertas en 1993 y 2014."



"En 1993 estaba indeciso. Fui a Maranello, donde Jean Todt acababa de empezar su trabajo como director del equipo. Recuerdo cuando me preguntó si creía que sería buena idea que contratara a Michael Schumacher".



Al final, Newey dijo que no. Por supuesto, esto plantea una pregunta: Si Ferrari le hubiera montado un puesto de avanzada en el Reino Unido, como hicieron los italianos con John Barnard a finales de los 80, ¿habría flaqueado Newey?



"Nunca pregunté por eso", responde el inglés. También creo que sería un camino equivocado. Si vas a trabajar para Ferrari, vas a hacerlo como es debido, lo que significa en Italia".



¿Qué diferencias hubo entre las negociaciones de 1993 y las de 2014? Adrian Newey: "Yo no quería dejar Red Bull, pero Renault no había construido un buen motor al comienzo de la nueva era turbo-híbrida en 2014. Algo así puede ocurrir en el primer año con nuevas reglas". Christian Horner, Helmut Marko y yo fuimos a ver al entonces director general de Renault, Carlos Ghosn, para presionar a los franceses para que liberaran más fondos para el desarrollo."



"Su respuesta fue: 'Bueno, no estoy interesado en la Fórmula 1, sólo hago esto porque mi gente de marketing piensa que es una buena idea'. Me pareció muy deprimente".



Así que no se llegó a ningún acuerdo con Ferrari, y Adrian Newey admite que eso le conmueve. Igualmente, piensa que es una pena que nunca tuviera la oportunidad de rodar con los excepcionales pilotos de carreras Lewis Hamilton y Fernando Alonso.



"Eso habría sido fabuloso, al igual que el trabajo en Ferrari. Pero nunca sucedió. A veces el momento no encaja, así es la vida".