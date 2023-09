Adrian Newey : des regrets pour Ferrari, Hamilton et Alonso

Max Verstappen assurera très probablement son troisième titre mondial consécutif au Qatar début octobre. En remportant son 48e Grand Prix, le Néerlandais de 25 ans a déjà tout réglé pour son écurie Red Bull Racing - sixième victoire dans la Coupe des constructeurs.

Parallèlement, le succès de Verstappen au Japon a marqué une nouvelle étape dans la fabuleuse carrière d'Adrian Newey, le concepteur de voitures de course âgé de 64 ans. Pour la 207e fois dans la catégorie reine, une voiture de course dont Newey est responsable a gagné.

Le discret Britannique déclare : "Depuis que je suis enfant, je rêve d'être ingénieur et de travailler dans le sport automobile. Lorsque j'ai obtenu mon premier emploi dans le business du sport automobile en tant qu'ingénieur et que j'ai touché mon premier salaire, ce fut un véritable aboutissement".

"Tout le reste était un bonus", ajoute le modeste Britannique. Et il reconnaît que même s'il aime son travail, une fin est prévisible. "J'ai la chance de faire ce que j'ai toujours voulu faire et j'apprécie mon travail. Tant que Red Bull est satisfait et que cela continue à me faire plaisir, je continuerai".

La carrière de cet homme qui préfère la planche à dessin à l'écran d'ordinateur est incomparable. Mais il est clair qu'il y a aussi des choses que Newey regrette, comme il le raconte dans le podcast de Formule 1 Beyond The Grid. Ainsi, Adrian dit : "Ferrari m'a contacté, alors que je travaillais encore en IndyCar au milieu des années 1980, et d'autres offres ont suivi en 1993 et 2014".



"En 1993, j'étais tiraillé. Je suis allé à Maranello, où Jean Todt venait de commencer son travail de chef d'équipe. Je me souviens quand il m'a demandé si je pensais que ce serait une bonne idée qu'il engage Michael Schumacher".



Finalement, Newey a refusé. Bien sûr, la question se pose : Si Ferrari lui avait ouvert une antenne en Grande-Bretagne, comme elle l'avait fait pour John Barnard à la fin des années 1980, Newey aurait-il faibli ?



"Je n'ai jamais posé la question", répond l'Anglais. Je pense aussi que ce ne serait pas la bonne voie. Si tu travailles pour Ferrari, fais-le correctement, c'est-à-dire en Italie".



Qu'est-ce qui était différent entre les négociations de 1993 et celles de 2014 ? Adrian Newey : "Je ne voulais pas quitter Red Bull, mais Renault n'avait pas construit un bon moteur au début de la nouvelle ère Turbohybdrid en 2014. Ce genre de chose peut arriver la première année avec de nouvelles règles. Christian Horner, Helmut Marko et moi-même sommes allés voir le PDG de Renault de l'époque, Carlos Ghosn, pour faire pression sur les Français afin qu'ils débloquent plus de fonds pour le développement".



"Sa réponse a été : 'Eh bien, la Formule 1 ne m'intéresse pas, je fais cela uniquement parce que mes gens du marketing pensent que c'est une bonne idée'. J'ai trouvé cela très déprimant".



L'engagement chez Ferrari n'a donc pas abouti et Adrian Newey avoue que cela le touche. De même, il trouve dommage de n'avoir jamais eu la possibilité de surfer avec les pilotes de course d'exception que sont Lewis Hamilton et Fernando Alonso.



"Cela aurait été fabuleux, tout comme la mission chez Ferrari. Mais cela n'est jamais arrivé. Parfois, le timing ne convient tout simplement pas, c'est comme ça dans la vie".