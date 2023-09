Adrian Newey: rimorso per la Ferrari, Hamilton e Alonso

Max Verstappen si assicurerà quasi certamente il suo terzo titolo mondiale consecutivo in Qatar all'inizio di ottobre. Con il suo 48° trionfo in un Gran Premio, il 25enne olandese ha già conquistato tutto per il suo team Red Bull Racing: la sesta vittoria nella Coppa Costruttori.

Allo stesso tempo, il successo di Verstappen in Giappone ha rappresentato un'altra pietra miliare nella favolosa carriera del 64enne progettista di auto da corsa Adrian Newey. Per la 207esima volta nella classe regina, una vettura di cui Newey è responsabile ha vinto.

Il tranquillo britannico racconta: "Fin da bambino sognavo di fare l'ingegnere e di lavorare nel motorsport. Quando ho ottenuto il mio primo lavoro nel settore del motorsport come ingegnere e ho ricevuto il mio primo stipendio, è stato un vero momento di gloria".

"Tutto il resto è stato un bonus", ha aggiunto il modesto britannico. E ha ammesso che, sebbene il suo lavoro gli piaccia, la fine è in vista. "Ho la fortuna di fare quello che ho sempre voluto fare e mi piace il mio lavoro. Finché la Red Bull sarà felice e io continuerò a divertirmi, continuerò ad andare avanti".

La carriera dell'uomo che preferisce stare al tavolo da disegno piuttosto che sedersi davanti allo schermo del computer non ha eguali. Ma è chiaro che Newey ha dei rimpianti, come racconta al podcast di Formula Uno Beyond The Grid. Ad esempio, Adrian dice: "La Ferrari mi ha contattato quando lavoravo ancora in IndyCar a metà degli anni '80, e a questa sono seguite altre offerte nel 1993 e nel 2014".



"Nel 1993 ero combattuto. Andai a Maranello, dove Jean Todt aveva appena iniziato il suo lavoro come team principal. Ricordo che mi chiese se pensavo che sarebbe stata una buona idea assumere Michael Schumacher".



Alla fine, Newey disse di no. Naturalmente, la domanda sorge spontanea: Se la Ferrari avesse creato un avamposto per lui nel Regno Unito, come gli italiani avevano fatto per John Barnard alla fine degli anni '80, Newey si sarebbe indebolito?



"Non me lo sono mai chiesto", risponde l'inglese. Penso anche che sarebbe la strada sbagliata da percorrere. Se devi lavorare per la Ferrari, lo devi fare come si deve, cioè in Italia".



Cosa è cambiato tra le trattative del 1993 e quelle del 2014? Adrian Newey: "Non volevo lasciare la Red Bull, ma la Renault non aveva costruito un buon motore all'inizio della nuova era dei turbo-ibridati nel 2014. Una cosa del genere può accadere nel primo anno con nuove regole. Christian Horner, Helmut Marko e io ci recammo dall'allora CEO di Renault Carlos Ghosn per fare pressione sui francesi affinché sbloccassero più fondi per lo sviluppo".



La sua risposta fu: "Beh, non sono interessato alla Formula 1, lo faccio solo perché i miei addetti al marketing pensano che sia una buona idea". L'ho trovato molto deprimente".



Quindi non si è arrivati a un impegno con la Ferrari, e Adrian Newey ammette che questo lo ha toccato. Allo stesso modo, pensa che sia un peccato che non abbia mai avuto la possibilità di correre con gli eccezionali piloti Lewis Hamilton e Fernando Alonso.



"Sarebbe stato favoloso, così come lo sarebbe stato il lavoro alla Ferrari. Ma non è mai successo. A volte i tempi non coincidono, è così che va la vita".