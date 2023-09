Adrian Newey: Remorsos em relação à Ferrari, Hamilton e Alonso

Max Verstappen vai quase de certeza garantir o seu terceiro título consecutivo de campeão do mundo no Qatar, no início de outubro. Com o seu 48º Grande Prémio, o holandês de 25 anos já garantiu tudo para a sua equipa Red Bull Racing - a sexta vitória na Taça dos Construtores.

Ao mesmo tempo, o sucesso de Verstappen no Japão foi mais um marco na fabulosa carreira do designer de carros de corrida Adrian Newey, de 64 anos. Pela 207ª vez na categoria rainha, um carro de corrida pelo qual Newey é responsável venceu.

O tranquilo britânico afirma: "Desde criança que sonhava ser engenheiro e trabalhar no desporto automóvel. Quando consegui o meu primeiro emprego no ramo do desporto automóvel como engenheiro e recebi o meu primeiro salário, isso foi um verdadeiro ponto alto".

"Tudo o resto foi um bónus", acrescentou o modesto britânico. E ele admitiu que, embora goste do seu trabalho, o fim está à vista. "Tenho a sorte de fazer o que sempre quis fazer e gosto do meu trabalho. Enquanto a Red Bull estiver feliz e eu continuar a gostar, vou continuar."

A carreira do homem que prefere ficar na prancheta a sentar-se em frente ao ecrã do computador não tem paralelo. Mas há claramente alguns arrependimentos de Newey, como ele diz ao podcast de Fórmula 1 Beyond The Grid. Por exemplo, Adrian diz: "A Ferrari abordou-me quando eu ainda estava a trabalhar na IndyCar, em meados da década de 1980, e seguiram-se outras ofertas em 1993 e 2014".



"Em 1993 fiquei dividido. Fui a Maranello, onde Jean Todt tinha acabado de começar o seu trabalho como chefe de equipa. Lembro-me quando ele me perguntou se eu achava que seria uma boa ideia se ele contratasse Michael Schumacher."



No final, Newey disse não. Claro que isto levanta a questão: Se a Ferrari tivesse criado um posto avançado para ele no Reino Unido, como os italianos tinham feito com John Barnard no final dos anos 80, será que Newey teria enfraquecido?



"Nunca perguntei sobre isso", responde o inglês. Também acho que esse seria o caminho errado a seguir. Se vamos trabalhar para a Ferrari, temos de o fazer como deve ser, ou seja, em Itália".



O que é que foi diferente entre as negociações de 1993 e 2014? Adrian Newey: "Eu não queria deixar a Red Bull, mas a Renault não tinha construído um bom motor no início da nova era turbo-híbrida em 2014. Algo assim pode acontecer no primeiro ano com novas regras. Christian Horner, Helmut Marko e eu fomos ter com o então diretor executivo da Renault, Carlos Ghosn, para pressionar os franceses a libertarem mais fundos para o desenvolvimento."



"A sua resposta foi: 'Bem, não estou interessado na Fórmula 1, só estou a fazer isto porque o meu pessoal de marketing acha que é uma boa ideia'. Achei isso muito deprimente".



Portanto, nada resultou de um compromisso com a Ferrari, e Adrian Newey admite que isso o toca. De igual modo, considera que é uma pena não ter tido a oportunidade de andar com os excepcionais pilotos de corrida Lewis Hamilton e Fernando Alonso.



"Teria sido fabuloso, tal como teria sido o trabalho na Ferrari. Mas nunca aconteceu. Por vezes, o timing não se ajusta, a vida é mesmo assim."