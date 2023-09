Nico Hülkenberg : le record mal-aimé désormais chez Norris

Avec sa deuxième place au Grand Prix du Japon, Nico Hülkenberg s'est débarrassé d'un record de Formule 1 qu'il n'aimait pas : celui du plus grand nombre de points marqués au championnat du monde sans avoir remporté de GP. Ce nouveau record est désormais détenu par le pilote McLaren Lando Norris.

Max Verstappen est en train de battre des records en Formule 1 : il a remporté le plus grand nombre de victoires consécutives en GP (10), il est en bonne voie pour atteindre un nouveau record de victoires par saison. Il en est à 13 succès complets, son propre record datant de 2022 étant de 15 victoires en GP la même année.

En 2022, Max a établi un nouveau record de points par an (avec 454), et là aussi, il est en passe d'améliorer son propre record avec 400 points déjà accumulés. Le Néerlandais est monté sur le podium lors de 15 des 16 courses, son propre record datant de l'année dernière : 18. Il devrait également battre ce record dans les six Grands Prix restants.

A l'autre bout de l'échelle du bien-être : des records qu'un pilote de Formule 1 ne veut pas avoir.

Nico Hülkenberg a pu donner l'un de ces records bizarres au Japon. Il n'est plus le pilote de Grand Prix avec le plus de points au championnat du monde, mais sans victoire en Formule 1, c'est désormais Lando Norris.

Nico détient toujours un autre record, celui du plus grand nombre de GP disputés sans une place sur le podium (197).



Nous avons rassemblé pour vous quelques-uns de ces records inhabituels en Formule 1.



Points sans victoire : Lando Norris (GB), 543



Grands Prix sans victoire : Andrea de Cesaris (I), 208



Podiums sans victoire : Nick Heidfeld (D), 13



Courses de championnat du monde sans point : Luca Badoer (I), 51



Week-ends de GP sans pole position : Romain Grosjen (F), 181



Grands Prix sans meilleur tour en course : Johnny Herbert (GB), 161



Grands Prix sans tour en tête : Martin Brundle (GB), 158



Tours de piste sans victoire : Chris Amon (NZ), 183



Week-ends de GP sans une seule qualification : Claudio Langes (I), 14



Grands Prix sans podium : Nico Hülkenberg (D), 197



Victoires en GP sans titre de champion du monde : Stirling Moss (GB), 18